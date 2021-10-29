Как сообщает источник, это будет умные часы с фронтальной камерой, расположенной в небольшом вырезе в экране. Изображения новинки нашли внутри приложения для управления новыми умными очками, выпущенным тогда еще Facebook в партнерстве с Ray-Ban.

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Часы от Meta

Прежде всего стоит отметить, что новое устройство не обязательно выйдет под брендом Meta, ведь это название самой компании, которая объединила в себе целый ряд сервисов, услуг и устройств – соцсети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp, компанию Oculus, которая выпускает VR-гарнитуры, и другое. Вероятно, для новых часов будет также выбрано свое отдельное название.

О характеристиках умных часов ничего не известно, кроме наличия у них камеры на экране.

Она предполагает, что продукт, скорее всего, будет использоваться для видеоконференций – функция, которая выделит устройство Meta среди конкурентов. Ведь ни у Apple, ни у других производителей, таких как Samsung, камер нет.

Корпус получил слегка закругленные грани и тонкую рамку вокруг дисплея.

С правой стороны заметна ребристая кнопка управления.

Также заявляют о съемном ремешке.



Изображение умных часов от Meta / Фото Bloomberg

Пресс-секретарь Meta отказалась комментировать информацию о вероятных умных часах. Поэтому никаких подтверждений нет. Однако слухи о намерениях компании выпустить умные часы в 2022 году ходят уже давно. Даже если дизайн в итоге окажется совершенно иным, уже сейчас это свидетельствует о том, что работа над проектом действительно идет.