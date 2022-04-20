Meta пытается обжаловать запрет своих соцсетей в России: компания подала апелляцию

Российский суд признал компанию Meta экстремистской и запретил ее соцсети Facebook и Instagram. Корпорация решила бороться до последнего и подала апелляционную жалобу на решение.

Жалобу подали еще 12 апреля, но стало известно об этом только сейчас. Решение будет рассмотрено в апелляционной инстанции суда Москвы. Дата заседания пока не назначена.

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Что известно

До конца неясно, зачем Meta хочет возобновить свое присутствие в России, ведь в условиях санкций компания не сможет получать доходы от местной аудитории. Оплатить рекламу в долларах там не смогут из-за финансовых ограничений. Кроме того, пребывание на рынке оккупанта влечет за собой репутационные риски и дополнительные хлопоты по отслеживанию и удалению фейковой информации, которой Россия заваливает соцсети.