Meta против VR-домогательств: аватары в метаверсе получили "личные границы"

Meta добавила систему "личных границ" в свой метаверс, стремясь ограничить притязания в виртуальной реальности. Новая функция включена по умолчанию на платформе Horizon Worlds и в сервисе прямых трансляций Horizon Venues.

Как работает новая функция

Вокруг аватара создается невидимый виртуальный барьер, который не позволяет другим людям подойти слишком близко. В то же время пользователи все еще могут протянуть руку, чтобы дать пять или отбить кулачок.

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Система "личных границ" основана на существующей функции, которая может убрать руки аватара, если он подойдет слишком близко к другому пользователю.

Как сообщает Meta, новая возможность дает каждому пользователю радиус личного пространства в виртуальные 61 сантиметр, создавая эквивалент расстоянии 1,22 метра между аватарами. Представитель Meta Кристина Милиа подтвердила, что пользователи могут отключать свои личные границы, поскольку система предназначена для установки стандартных норм взаимодействия людей в виртуальной реальности. Однако будущие изменения могут позволить пользователям настраивать размер радиуса.

Если кто-то попытается вплотную подойти или телепортироваться в пределах чужого аватара, его движение будет прекращено.

В то же время Meta проработала механизм, который не позволит пользователям использовать свои границы, чтобы блокировать другим жителям метаверса входы или заманивать их в ловушку.

Для чего Meta ввела "личные границы"

Изменения вступают в силу через два месяца после того, как Horizon Worlds открылась для широкой публики после длительного бета-тестирования. За это время уже трое пользователей пожаловались на то, что их аватар подвергся домогательствам незнакомца.