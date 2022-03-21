Meta признали в России экстремистской организацией

В России признали американскую компанию Platforms Inc. экстремистской организацией. Теперь ее деятельность полностью запретят на территории страны.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ, в понедельник, 21 марта, Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta "экстремистской организацией" и запретил в России принадлежащие ей соцсети за экстремистскую деятельность.

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В определении суда отмечается, что решение суда о запрете Instagram и Facebook в России подлежит немедленному исполнению. В то же время, запрет деятельности Meta в России не распространяется на WhatsApp.

Что предшествовало этим событиям

Напомним, что генпрокуратура требовала признать Meta "экстремистской организацией" после того, как компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, которые стали появляться в соцсетях Facebook и Instagram.