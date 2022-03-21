Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ, в понедельник, 21 марта, Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta "экстремистской организацией" и запретил в России принадлежащие ей соцсети за экстремистскую деятельность.
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В определении суда отмечается, что решение суда о запрете Instagram и Facebook в России подлежит немедленному исполнению. В то же время, запрет деятельности Meta в России не распространяется на WhatsApp.
Что предшествовало этим событиям
Напомним, что генпрокуратура требовала признать Meta "экстремистской организацией" после того, как компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, которые стали появляться в соцсетях Facebook и Instagram.
- Пользователи могли выражать пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко, однако этот запрет длился недолго.
- Уже 14 марта в Meta подчеркнули, что компания не допустит призывов к смерти главы государства на своих платформах.
- Практически сразу же после этого в России заблокировали Facebook.
- Уже 14 марта доступ ограничили и к соцсети Instagram.
- Представитель российской Генпрокуратуры отметил в суде, что в случае запрета Meta как "экстремистской организации" российских пользователей Facebook и Instagram не будут наказываться за обход блокировок.