Для чего нужен ресур StopNCII.org

Новая платформа позволит людям со всего мира активно препятствовать распространению их интимных изображений на привлеченных в проект платформах. Чтобы проверить, не распространяются ли ваши интимные фотографии по сети, нужно загрузить образцы своих интимных фото в хешированном виде на StopNCII.

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Платформа построена с учетом ряда требований конфиденциальности и безопасности, поэтому хеширует проверяемые изображения сразу на устройстве пользователя и загружает только хешированные данные. Сами изображения не покидают устройство, утверждают разработчики.

Если окажется, что ваши фотографии распространяются на платформах, участвующих в проекте, тех же Facebook или Instagram, вы получите полный контроль над ними и сможете их удалить.

Также платформа StopNCII использует технологию хеширования изображений, которая предоставляет загруженному фото уникальный безопасный идентификатор.

Технологические компании, участвующие в программе, видят этот идентификатор и могут воспользоваться им для того, чтобы определить, пытается ли кто-то поделиться этими изображениями на их платформах. То есть, пользователю сообщат, если его фото начнут распространять в будущем.

Важно! Ресурс StopNCII.org доступен пользователям по всему миру. Им будет руководить служба поддержки пострадавших от распространения интимного характера без согласия UK Revenge Porn Helpline, которая работает с 2015 года. Ресурс предназначен для лиц старше 18 лет.