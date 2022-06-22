По данным совместного пресс-релиза компаний, группа сфокусируется на "прагматических проектах, имеющих практическое применение" вроде хакатонов и прототипировании инструментов для поддержания общих стандартов. Кроме того, участники заинтересованы в разработке согласованной терминологии – пока многие участники рынка не могут договориться даже об общем определении термина "метаверс".
Не пропустите Сбой Cloudflare: что с крупнейшей сетью серверов в мире и почему не работала часть интернета
Кроме уже названных компаний, в учредители группы входят такие известные участники рынка, как:
- World Wide Web Consortium (W3C),
- NVIDIA,
- Qualcomm,
- Sony Interactive Entertainment,
- Unity,
- а также ряд компаний и структур меньшего масштаба.
При этом в группе не участвуют важнейшие игроки отрасли типа Apple, активно работающей над AR- и VR-технологиями, а также известные разработчики решений для игр и виртуальных миров – Niantic и Roblox. Не исключено, что новые участники появятся после того, как группа уже будет действовать – первые встречи представителей отрасли должны пройти еще до конца текущего года.
Открытый метаверс
В пресс-релизе отмечается, что потенциал метаверса будет лучше раскрыт, если будет построен на открытых стандартах – построение открытого и инклюзивного всепроникающего метаверса потребует огромного количества общих точек взаимодействия.
Открытые стандарты способны упростить разработчикам создание контента для разных платформ или потенциально позволят пользователям экспортировать данные и объекты из одного сервиса в другой.
Создание форума указывает на интерес к "формализации" разработок для метаверса как единого информационного поля.
Читайте на сайте Бывшая работница Amazon похитила данные 106 миллионов человек, сломав компанию Capital One
Несколько слов о метаверсе
Метаверс является термином, предусматривающим как виртуальные миры, так и технические решения для виртуальной и дополненной реальности. Интересно, что когда многие компании говорят о метаверсе, они вообще не подразумевают того, что все миры будут связаны между собой (а именно это и подразумевается под метаверсом). Да, Epic позиционирует игру Fortnite как самостоятельный метаверс (хотя это фактически не так).