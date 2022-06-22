По данным совместного пресс-релиза компаний, группа сфокусируется на "прагматических проектах, имеющих практическое применение" вроде хакатонов и прототипировании инструментов для поддержания общих стандартов. Кроме того, участники заинтересованы в разработке согласованной терминологии – пока многие участники рынка не могут договориться даже об общем определении термина "метаверс".

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Кроме уже названных компаний, в учредители группы входят такие известные участники рынка, как:

World Wide Web Consortium (W3C),

NVIDIA,

Qualcomm,

Sony Interactive Entertainment,

Unity,

а также ряд компаний и структур меньшего масштаба.

При этом в группе не участвуют важнейшие игроки отрасли типа Apple, активно работающей над AR- и VR-технологиями, а также известные разработчики решений для игр и виртуальных миров – Niantic и Roblox. Не исключено, что новые участники появятся после того, как группа уже будет действовать – первые встречи представителей отрасли должны пройти еще до конца текущего года.

Открытый метаверс

В пресс-релизе отмечается, что потенциал метаверса будет лучше раскрыт, если будет построен на открытых стандартах – построение открытого и инклюзивного всепроникающего метаверса потребует огромного количества общих точек взаимодействия.

Открытые стандарты способны упростить разработчикам создание контента для разных платформ или потенциально позволят пользователям экспортировать данные и объекты из одного сервиса в другой.

Создание форума указывает на интерес к "формализации" разработок для метаверса как единого информационного поля.

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Несколько слов о метаверсе

Метаверс является термином, предусматривающим как виртуальные миры, так и технические решения для виртуальной и дополненной реальности. Интересно, что когда многие компании говорят о метаверсе, они вообще не подразумевают того, что все миры будут связаны между собой (а именно это и подразумевается под метаверсом). Да, Epic позиционирует игру Fortnite как самостоятельный метаверс (хотя это фактически не так).