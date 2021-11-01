Meta-гонки: Apple выпустит свое устройство смешанной реальности уже совсем скоро

После того как Facebook переименовалась в Meta и в очередной раз отметила свое стремление к так называемой метавселенной, журналист издания Bloomberg Марк Гурман рассказал о планах Apple выпустить свое устройство смешанной реальности. Причем работает над ним компания уже не один год.

Первая гарнитура Apple будет представлять возможности смешанной реальности. Это означает, что у него будут элементы как AR, так и VR. Детальнее – дальше.

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Что известно

Гарнитуру оснастят продвинутыми чипами, дисплеями и сенсорами.

Конечно, это скажется на ее цене: сообщается, что ее стоимость может достигать 3 тысяч долларов.

В арсенале также должен быть Wi-Fi 6E для высокой пропускной способности и низкой задержки.

Выпуск планируется в 2022 году. Точной даты пока нет.

Что такое VR и AR и чем они отличаются

VR – это разработка виртуальной действительности. То есть, полностью искусственный мир, заранее созданный разработчиками или сгенерированный искусственным интеллектом, который пользователь может наблюдать с помощью специальной гарнитуры закрытого типа. Такие гарнитуры имеют экраны внутри корпуса и позволяют наблюдать только их и то, что они показывают.



VR-гарнитура / Фото Jessica Lewis/Unsplash

AR – это дополненная реальность. То есть, когда на наш реальный мир накладываются изображения предметов, разнообразные сигналы и указатели. Она представлена ​​двумя вариантами:

В первом человек взаимодействует с миром с помощью смартфона или планшета, а точнее их камеры, которая "видит" окружающую среду и накладывает на него необходимые элементы. Примерами такого взаимодействия можно назвать работу Google-карт, которые с помощью камеры могут добавлять стрелки для указания направления движения, отметки мест, всевозможные подсказки или известную игру Pokemon Go, которая добавляет покемонов на реальные локации.

Дополненная реальность в Google-картах / Фото Google

Во втором случае используются специальные AR-очки – гарнитура с прозрачными стеклышками, выступающими миниатюрными экранами прямо напротив глаза человека. Система аналогичным образом с помощью камер сканирует окружающую среду и накладывает на нее соответствующие подсказки и элементы. Преимущество такого подхода – в свободных руках. При достаточном уровне развития технологий вы можете, например, связаться с человеком на другом конце света, а очки дополненной реальности спроектируют цифровой аватар собеседника на ваш реальный интерьер. Подобные решения уже разрабатываются.



Визуализация использования AR-очков для навигации / Фото queppelin