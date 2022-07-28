Исследователи нашли идеальное место для строительства баз на Луне

Планетологи с помощью орбитального зонда LRO обнаружили, что температура почвы внутри лунных провалов выше, чем на Луне, а сами они представляют тепловые ловушки. Поэтому провалы пригодны для размещения в них опытных баз.

На Луне есть 16 подтвержденных круглых провалов, впервые подобные элементы поверхности природного спутника Земли были обнаружены орбитальным зондом SELENE в 2009 году. Они возникают при обрушении потолка лавовых трубок или пещер из-за сейсмической активности или других процессов, имеют диаметр от 15 до 150 метров и предпочтительно находятся в лунных морях.

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Почему провалы отлично подходят для лунных баз.

Провалы интересны ученым по двум причинам – они позволяют изучить структуры подповерхностных слоев, а также рассматриваются как возможное место для первых лунных поселений, которые получат в этом случае дополнительную защиту от космического и солнечного излучения.

Группа планетологов во главе с Тайлером Хорватом из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе представили результаты моделирования температуры и освещенности внутренней части лунных провалов в Море Покоя и Мори Мечты на основе данных, полученных в период с июля 2009 года по март помощи радиометра DLRE (Diviner Luner Experiment), установленного на борту аппарата LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), работающего на окололунной орбите.



Разница температур в юг и север / Фото Tyler Horvath

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Оказалось, что лунные провалы являются эффективными тепловыми ловушками с пиковыми температурами более 420 кельвинов, что примерно на 20 кельвинов выше, чем в окрестностях провала в течение лунного дня.

Температура в затененной внутренней части ям и пещера также выше, чем на Луне в течение лунной ночи и может поддерживаться на уровне 290 кельвинов. Поэтому провалы являются стабильной тепловой средой, которая подходит для долгосрочной колонизации и исследования Луны, в том числе размещения баз.