Мессенджеры, которые работают без интернета: что скачать, чтобы оставаться на связи

Нужно быть готовым к работе мобильной связи с перебоями и даже к ее отсутствию. Для этого рекомендуем скачать офлайн-мессенджеры, которые работают без интернета.

Редакция Техно 24 подготовила перечень самых популярных мессенджеров, которые могут работать на базе Bluetooth и Wi-fi. Рассказываем как они работают.

Важно Как подготовить смартфон к работе без интернета и мобильной связи

Лучше установить несколько приложений на смартфон для общения офлайн. Они могут пригодиться в любой момент.

Bridgefy

Этот автономный мессенджер который работает на базе технологии Bluetooth. Он способен обеспечить связь на расстоянии до 100 метров.

С помощью этого приложения вы можете отправить зашифрованное сообщение одному человеку или создать группу для одновременного общения с несколькими членами вашей семьи или друзьями.

Вы можете не только отправлять сообщения, но и изображения.

Приложение имеет режим трансляции, который позволяет общаться со всеми людьми, которые имеют установленное приложение на смартфоне и находятся неподалеку от вас. Эта функция также работает для пользователей, которых нет в списке контактов.

После установки приложения его нужно настроить. Добавить в контакты устройства родных, так как общаться вы сможете только с людьми, которые есть в ваших контактах.

Программа работает на Android и iOS

Briar

Как и Bridgefy, Brair – еще одна бесплатная программа без проверки номера телефона для обмена сообщениями без подключения к сети. Вам просто нужно ввести свое имя, установить пароль, и вы можете отправлять текстовые сообщения без подключения к интернету или сотовой связи.

Чтобы добавить контакт в список, можно либо сгенерировать ссылку, либо же отсканировать QR-код с экрана другого пользователя.

Программа работает на Android

Rumble

Бесплатная программа с открытым исходным кодом. Rumble позиционирует себя как полностью автономное приложение для микроблогинга. После установки соединения через WiFi или Bluetooth Rumble позволяет пользователям свободно общаться и обмениваться изображениями без использования сотовой сети.

Приложение можно скачать только на странице разработчиков. Для того, чтобы установить его на смартфон, нужно разрешить устанавливать приложения из неподтвержденных источников. Для этого нужно зайти в "Настройки", "Безопасность", "Установка приложений из внешних источников".

Программа работает на Android

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Vojer

Программа позволяет общаться без доступа к интернету и отправлять зашифрованные сообщения и фото. Во время настройки не нужно предоставлять дополнительных разрешений кроме доступа к Wi-Fi, Bluetooth, микрофону и галерее.

Программа работает на iOS