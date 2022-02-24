Редакция Техно 24 подготовила перечень самых популярных мессенджеров, которые могут работать на базе Bluetooth и Wi-fi. Рассказываем как они работают.
Важно Как подготовить смартфон к работе без интернета и мобильной связи
Лучше установить несколько приложений на смартфон для общения офлайн. Они могут пригодиться в любой момент.
Bridgefy
Этот автономный мессенджер который работает на базе технологии Bluetooth. Он способен обеспечить связь на расстоянии до 100 метров.
- С помощью этого приложения вы можете отправить зашифрованное сообщение одному человеку или создать группу для одновременного общения с несколькими членами вашей семьи или друзьями.
- Вы можете не только отправлять сообщения, но и изображения.
- Приложение имеет режим трансляции, который позволяет общаться со всеми людьми, которые имеют установленное приложение на смартфоне и находятся неподалеку от вас. Эта функция также работает для пользователей, которых нет в списке контактов.
Программа работает на Android и iOS
Briar
Как и Bridgefy, Brair – еще одна бесплатная программа без проверки номера телефона для обмена сообщениями без подключения к сети. Вам просто нужно ввести свое имя, установить пароль, и вы можете отправлять текстовые сообщения без подключения к интернету или сотовой связи.
Чтобы добавить контакт в список, можно либо сгенерировать ссылку, либо же отсканировать QR-код с экрана другого пользователя.
Программа работает на Android
Rumble
Бесплатная программа с открытым исходным кодом. Rumble позиционирует себя как полностью автономное приложение для микроблогинга. После установки соединения через WiFi или Bluetooth Rumble позволяет пользователям свободно общаться и обмениваться изображениями без использования сотовой сети.
Программа работает на Android
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Vojer
Программа позволяет общаться без доступа к интернету и отправлять зашифрованные сообщения и фото. Во время настройки не нужно предоставлять дополнительных разрешений кроме доступа к Wi-Fi, Bluetooth, микрофону и галерее.
Программа работает на iOS