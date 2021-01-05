Год только начался, но разработчики WhatsApp продолжают активно развивать популярный сервис обмена сообщениями, создавая новые и улучшая уже существующие функции. Согласно имеющимся данным, в предстоящие 12 месяцев мессенджер получит немало интересных нововведений.

Голосовые звонки и видеозвонки, резервное копирование истории чатов, управление контактами и стикеры – все эти уже имеющиеся функции получат разного рода улучшения в новом году в мессенджере WhatsApp. По крайней мере, так сообщает издание TechRadar.

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Что известно

Не обойдется и без совершенно новых функций, одна из которых позволит пользователям присоединяться к уже начатым групповым звонкам. Пользователи смогут подключаться к начатым звонкам в случае, если они по каким-то причинам не смогли принять вызов в начале беседы.

Упомянутая функция еще не была анонсирована и пока недоступна для тестирования, но упоминание о ней удалось обнаружить энтузиастам в процессе изучения кода последних бета-версий WhatsApp.

Когда именно разработчики планируют запустить новую возможность, пока неизвестно. Очевидно, что сначала она какое-то время будет тестироваться среди пользователей бета-версий мессенджера, а уже после этого появится в стабильных версиях приложений WhatsApp.

Кроме всего прочего, новая бета-версия, код которой уже изучили пользователи, содержит в себе множество исправлений ошибок.

Напомним, WhatsApp прекратил работать на миллионах смартфонов с начала января. Это связано с прекращением поддержки устаревших моделей смартфонов.