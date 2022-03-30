NASA в течение нескольких лет через суд пыталось добиться того, чтобы лунная пыль не попала в руки частного лица, но в конце концов ведомство не преуспело в этом. Агентство подтвердило подлинность лунной пыли, что выставляется на аукцион, владельцем которой является Нэнси Ли Карлсон.

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Она приобрела лот под названием "мешок для доставки образцов с лунной пылью на молнии" в 2015 году всего за 995 долларов. Теперь есть все основания предполагать, что ей удастся продать мешок лунной пыли за семизначную сумму.

История лунной пыли Нила Армстронга

Когда Карлсон отправила предполагаемую лунную пыль в NASA для установления подлинности, специалисты агентства поняли, что сумка связана с миссией "Аполлон-11" и отказались возвращать ее, заявив, что она принадлежит "американскому народу" и должна выставляться на всеобщее обозрение.

Лунную пыль поместили в специальные контейнеры для хранения / Фото COURTESY BONHAMS

Неясно, при каких обстоятельствах NASA потеряло мешок с лунной пылью, но известно, что в 2002 году им владел Макс Ари, соучредитель расположенного в Канзасе космического музея. Позже его осудили за торговлю украденными артефактами.

После того, как NASA отказалось возвращать лунную пыль, Карлсон подала в суд на агентство, обвинив его в незаконном присвоении ее имущества. В 2016 году суд вынес решение в ее пользу, признав Карлсон добросовестным покупателем, который завладел лунной пылью на законных основаниях.

Какой может быть цена артефакта

Предполагается, что в рамках предстоящего аукциона стоимость мешка лунной пыли составит от 800 тысяч до 1,2 миллиона долларов.