Что такое "мертвые" пятна на Солнце

По данным SpaceWeather.com, взрыв на Солнце произошел благодаря мертвому солнечному пятну под названием AR2987. В результате этого явления была высвобождена масса энергии в виде радиации, что также привело к выбросу корональной массы (CME) – взрывных шаров солнечного материала – оба из которых могут вызвать более интенсивное северное сияние в верхних слоях атмосферы Земли.

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Ожидается, что последствия выброса Земля ощутит именно 14 апреля.

Справка! Солнечные "мертвые" пятна – это темные области, лежащие на поверхности Солнца. По данным Центра прогнозирования космической погоды, они вызваны интенсивным магнитным потоком из недр Солнца. Эти пятна носят временный характер и могут существовать от нескольких часов до нескольких месяцев.

Физик-солнечник из Высокогорной обсерватории Национального центра атмосферных исследований (NCAR) Филипп Джадж отмечает, что идея "мертвого" солнечного пятна скорее поэтическая, чем научная. Конвекция Солнца разбивает эти пятна на две части, оставляя магнитно-возмущенные куски солнечной поверхности.

Иногда солнечные пятна могут "перезапускаться", при этом позже (через дни, недели) попроявляется больше магнетизма в той же области, словно в зоне конвекции образовалась слабость или будто есть нестабильная область под поверхностью, которая особенно благоприятна для образования магнитных полей под ней,

– рассказал Джадж.

Каким бы ни было будущее AR2987, солнечное пятно образовало солнечную вспышку класса C в 5:21 по всемирному времени в понедельник, 11 апреля. Такие вспышки происходят, когда плазма и магнитные поля над солнечным пятном подвергаются нагрузке.

Как все это повлияет на Землю

Вспышки класса C довольно распространены и редко влияют на нашу планету. Иногда, как в случае с этим извержением, солнечные вспышки могут вызвать выбросы корональной массы, являющиеся огромными выбросами плазмы с поверхности Солнца, распространяющимися в космос со скоростью миллионов километров в час.

Корональный выброс массы

Важно, что согласно данным SpaceWeatherLive, солнечные вспышки класса C редко вызывают CME, а когда они делают это, CME обычно медленные и слабые.

Непосредственное "столкновение" с Землей

Когда CME сталкиваются с окружающим Землю магнитным полем, заряженные частицы внутри выброса могут перемещаться силовыми линиями магнитного поля нашей планеты, исходящими от Северного и Южного полюсов. Они взаимодействуют с газами в атмосфере Земли, высвобождая энергию в виде фотонов и создавая смещение – полотна, известные как полярные сияния (северное и южное сияние).



Полярное сияние зафиксировано 9 апреля на Аляске / Фото Thomas McCarty

В спокойные периоды на Солнце потоки частиц, известные как солнечный ветер, оказывают достаточное влияние, чтобы вызвать полярное сияние в полярных регионах. Во время большого CME большие возмущения магнитного поля планеты означают, что полярное сияние может появляться в более широком диапазоне.

Интересный факт! В конце марта к Земле приблизился так называемый каннибальский CME, вызвавший полярные сияния в Канаде, на севере США и в Новой Зеландии.

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Как мы ощутим влияние выброса

Корональный выброс массы, произошедший 11 апреля, может привести к небольшой геомагнитной буре класса G1 14 апреля, а это значит, что могут оказаться незначительные влияния на работу спутников и слабые колебания в энергосистеме. Северное сияние может быть видимо на низших широтах, чем обычно, к северному Мичигану и штату Мэн в США.

Важно понимать, что вся эта активность вполне естественна для Солнца. Это время повышенной активности нашей ближайшей звезды, которая проходит через периоды затишья и возмущения, известные как солнечные циклы.

Сейчас Солнце находится в 25-м солнечном цикле с момента начала официальных наблюдений в 1755 году. Количество солнечных пятен во время этого цикла находится на подъеме и, как ожидается, достигнет пика в 2025 году, что означает потенциально большее количество солнечных бурь и полярных сияний.