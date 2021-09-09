Mercedes представил систему управления автомобилем силой мысли

С 7 по 12 сентября в Мюнхене проходит выставка IAA Mobility 2021. Во время своей презентации компания Mercedes показала уже работающее решение для управления автомобилем с помощью мысли.

Еще в 2020 году компания представила концепт футуристического автомобиля Vision AVTR. Он предлагал идентификацию пользователя по его сердцебиению и паттернами дыхания. Теперь же функциональность расширили управлением мыслями.

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Что известно

Интерфейс мозг-компьютер требует ношения на голове специальной гарнитуры с неинвазивным интерфейсом. Она оснащена электродами, которые крепятся к затылку. Интерфейс считывает мозговую активность, превращая ее в команды.

Концепт автомобиля Vision AVTR / Фото Mercedes

Как заявляет производитель, настройки занимают всего минуту. Посетители выставки смогут протестировать технологию: разработчики позволят выполнить определенные операции без необходимости прикасаться к кнопкам или другим элементам управления.

Чтобы привести в действие устройство достаточно сфокусировать внимание на конкретных световых точках цифровой панели, а система определяет, на каких из них она фокусируется.



Управление автомобилем силой мысли / Фото Mercedes

Как это работает

Устройство измеряет нейронную активность в коре головного мозга в режиме реального времени.

Анализ данных показывает точки, на которых концентрируется пользователь.

Чем сильнее концентрация, тем выше нейронная активность.

В результате система активирует привязанную к конкретной точке функцию.

Вероятно, речь не идет о полном управлении всеми функциями. Ведь технология требует определенного времени реакции, а в дороге важной может быть каждая частица секунды. Скорее всего управление мыслью будет распространяться на какие-то отдельные второстепенные функции. Например включение и регулирование кондиционера, освещения, открытие окон или другое.

Понятно, что это лишь прототип и начальные наработки. Финальная технология, которая будет давать возможность управлять автомобилем силой мысли, появится еще очень нескоро, ведь ей предстоит пройти через годы тестирования, как это сейчас происходит с автопилотом Tesla. Ведь несовершенства в алгоритмах могут приводить к авариям.