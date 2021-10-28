Mercedes представил электрофургон, который улучшает качество воздуха

Компания Mercedes-Benz решила продемонстрировать свое видение того, как будут развиваться коммерческие фургоны в будущем. Концепт фургона Sustaineer не только не вредит окружающей среде, но и улучшает его. Секрет в фильтрах мелких частиц расположенных на передней панели и днище электрофургона – они очищают воздух вокруг машины независимо от его скорости.

Разработчики реализовали в новом концепте Mercedes Sustaineer ряд решений, призванных улучшить экологическую ситуацию. В Mercedes-Benz отметили, что комплект фильтров позволяет уменьшить на 50% содержание вредных компонентов и мусора вокруг автомобиля.

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"Зеленые" технологии для защиты окружающей среды

Sustaineer также оснащен комплектом солнечных батарей на крыше, что увеличивает дальность поездки. Кроме этого фургон может использоваться, как батарея и питать устройства независимо от того, работает он или нет. То есть для того, чтобы поработать за ноутбуком или зарядить смартфон, не нужно будет включать машину.

Среди других "зеленых" технологий реализованных в концепте есть:

энергосберегающая система отопления;

и активное использование переработанных материалов;

Кроме этого компоненты машины также экологичны: наполнитель изготовлен из бытовых отходов, перегородка кабины построена из натуральной соломы, а днище изготовлено из переработанного полипропилена и использованы шины.

Безопасность – приоритет

Не забыли в Mersedes и о безопасности. Фургон оборудован камерой, которая отслеживает состояние дороги и оповещает водителя о поврежденных частях покрытия. Также автомобиль имеет цифровые зеркала, которые обеспечивают более четкое поле зрения, чем в других грузовых фургонах.

Пока окончательно не ясно, планирует Mersedes начать серийное производство таких фургонов, однако концепт действительно интересен и наличие таких автомобилей на дорогах действительно смогло бы хотя бы частично улучшить экологическую ситуацию, так что другие автопроизводители имеют хороший пример для подражания.

Электрофургон Mercedes Sustaineer: смотрите видео