Автопроизводители все чаще заменяют механические тумблеры на приборных панелях автомобилей сенсорными дисплеями для удобства управления транспортным средством. Не стал исключением и бренд Mercedes-Benz: именитый автопроизводитель представил гигантский 56-дюймовый сенсорный экран Hyperscreen, который, как уверяют разработчики, будет минимально отвлекать водителя во время поездки.

Новый "гиперекран" Mercedes-Benz диагональю 56 дюймов от стойки к стойке дебютирует в электрическом седане EQS, сообщает 24 канал. При этом приборная панель автомобиля не будет содержать ни одной механической кнопки и получит поддержку голосового управления.

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Особенности Hyperscreen

Новинка разделена на три секции: комбинацию приборов с рулевой колонкой, центральный информационно-развлекательный экран и дисплей для пассажира на переднем сиденье. Под поверхностью Hyperscreen для тактильной обратной связи размещены 12 механизмов.

В качестве элементов безопасности используются датчик отпечатка пальца, распознавание голоса, PIN-код и система распознавания лиц в максимальной конфигурации. Как уверяет производитель, при разработке Hyperscreen основной акцент был сделан на максимально простом интерфейсе, который не будет отвлекать водителя от управления автомобилем.

Экран Hyperscreen от Mercedes-Benz, видео:

Мы не хотели делать самый большой экран в автомобиле. Вместо этого мы разработали специальные экраны с идеальным соотношением размера и функциональности для максимального удобства использования,

– заявил член правления Mercedes-Benz AG и технический директор нового поколения MBUX Саджади Хан.

Hyperscreen в составе электрокара EQS появится на рынке в конце 2021 года.