Элементы дизайна этой машины Daimler показывает уже не впервые, и полученные во время создания VISION EQXX наработки, должны способствовать совершенствованию серийных электромобилей. В частности, коэффициент аэродинамического сопротивления, который у серийного EQS сейчас достигает рекордных 0,2, в случае нового концепта должен дополнительно улучшиться.

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Уникальный дизайн VISION EQXX

Новое изображение VISION EQXX с фрагментом капота, передних крыльев и лобового стекла дает возможность убедиться, что машина действительно получит обтекаемые формы, способствующие экономному расходованию заряда тяговой батареи.

Сама батарея должна увеличить плотность хранения заряда на 20% по сравнению с тем же EQS.

по сравнению с тем же EQS. Компактный электромобиль VISION EQXX должен без подзарядки проезжать до 1 000 километров в реальных условиях эксплуатации.

в реальных условиях эксплуатации. Расход энергии на 100 километров должен измеряться единицами кВт-ч.

Если учесть, что сейчас самым эффективным электромобилем на европейском рынке по данному показателю официально является заднеприводная версия Tesla Model 3, у которой расход составляет 14 кВт-ч на 100 километров пути, то Mercedes-Benz должен немало сделать, чтобы опустить это значение ниже 10 кВт-ч на 100 километров.

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Судьба концепта

Очевидно, что VISION EQXX в неизменном виде не пойдет в серию, но опробованные на нем технические решения, Mercedes-Benz реализует в своих электромобилях. К концу десятилетия производитель планирует отказаться от выпуска новых машин с двигателями внутреннего сгорания.