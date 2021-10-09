Учитывая спрос на цифровую коммуникацию, важно помнить, что этикет распространяется на нее так же как и на традиционное общение. Вспомните, сколько раз вы присылали сообщение не тому человеку и смущались после; не обдумывая отправляли сообщение после 21:00, получали импульсивный ответ от руководителя, или ваши сообщения были просто неправильно восприняты?

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Чтобы избежать этих и других неприятных ситуаций, предлагаем вам ознакомиться с советами по сетевому этикету при общении в групповых чатах, действенными методами налаживания конструктивного общения и советами профессионального психотерапевта Златы Гнатюк и команды Viber. Используйте их сами и поделитесь с близкими.

Всемирная паутина и хорошие манеры

Общаясь в мессенджерах, мы ежедневно решаем кучу бытовых и деловых задач. В чатике можно быстро получить совет и решить, какое платье лучше приобрести, отправив фото подруге, обсудить, что купить на ужин домой, оперативно принять решение с коллегами и тому подобное.

Однако в сетевой коммуникации также не обходится без обид и нарушений личных границ, что приводит к недоразумениям, потере времени и, наконец, ухудшению отношений между друзьями и коллегами.



Общение в мессенджерах требует соблюдения правил и этикета / Фото Unsplash

Чтобы минимизировать риски быть воспринятым неправильно, избежать конфликтов и споров, рекомендуем придерживаться пяти ключевых правил сетевого этикета, которые подготовила гештальт-терапевт Злата Гнатюк:

Взаимоуважение и приватность

В онлайне, как и при живом общении, не стоит затрагивать конфликтные или спорные вопросы, если они не являются профильными темами обсуждения в чате. К таким темам, прежде всего, относим политику и религию – их обсуждение может провоцировать споры и агрессивные реакции, например, когда одна сторона пытается убедить другую в правоте и слишком сильно при этом увлекается аргументацией. Недопустимость личных оскорблений

Переходить на личности – недопустимо. Нигде. Никогда. То, что вы можете выйти с собеседником в открытую конфронтацию и вам за это "ничего не будет" – не повод для оскорблений вашего визави. Лучше прорабатывать то, почему вы так реагируете и почему соответственно реагируете на определенные триггерные для вас моменты. Поиск компромисса и умение услышать оппонента, избегая обесценения, высмеивания, острой критики и прямых оскорблений – универсальные ключи к продуктивному общению. Не игнорируйте собеседников

Даже если поднятая в группе тема вам неинтересна, или вы не хотите участвовать в каком-то обсуждении – сообщите об этом, а не игнорируйте. В случае лично поставленного вопроса или обращения к вам, собеседники получают тишину – это легко может быть истолковано как пассивная агрессия или равнодушие. Лучше написать, что у вас сейчас нет времени и вы ответите, когда сможете. Будьте вежливыми, если обращаются к вам – отвечайте, если хотите обратиться к кому-то – начните также с обращения. Меньше стикеров – больше слов

Лучше не отправлять в групповой чат неуместные стикеры, гифки или открытки. Во-первых, такие поздравления или пожелания безличные, и собеседнику гораздо приятнее будет получить от вас сообщение лично, чем просто попасть под автоматическую безликую рассылку. Если хотите проявить свое особое отношение к человеку – обратитесь лично и напишите это своими словами. Во-вторых, – наклейки, гифки и открытки "засоряют" чат, как и любой материал не по теме. Меньше аудио – больше слов

Если у вас заняты руки, вы бежите и в тот момент решаете записать аудиосообщение, подумайте, что другой человек должен найти время и место, чтобы прослушать. Поэтому прежде всего – спросите или предупредите, что хотите записать аудиосообщение. И, конечно же, не ожидайте, что вам на него ответят сразу. Голосовые сообщения без предупреждения, как и ссылки на то без дополнительного описания в сообщении, могут вызвать раздражение и восприниматься как проявление неуважения. Ведь они экономят время вам, но вместе с тем отнимают время у вашего собеседника.

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Как общаться онлайн комфортнее?

Во время онлайн-общения мы сталкиваемся с очевидной проблемой, которая с одной стороны также является преимуществом мессенджеров: можно писать в любое время и что угодно. Поскольку мы не видим собеседника, то иногда пределы рабочего и свободного времени размываются, а постоянный поток сообщений может сильно раздражать. Бесконечные открытки на 8 марта или разговоры "ни о чем" в рабочих чатах совсем не способствуют продуктивному и комфортному общению.



Переписку в чатах можно организовать и сделать продуктивной / Фото Unsplash

Как уверяет Злата Гнатюк, наладить конструктив и продуктивное общение возможно, как и в случае с сетевым этикетом, следуя простым, но от этого не менее действенным, советам:

Придерживайтесь контекста и тематики группы

B каждом групповом чате формируются свои правила и границы, в зависимости от контекста. И этот контекст необходимо учитывать. Если это чат, в котором общаются друзья или родственники, в нем допускается больше свободы: можно присылать стикеры, пользоваться эмоджи, чтобы лучше проявить свое настроение, можно делиться фотографиями и интересными ссылками. Цель такого чата – близкое межличностное общение. Поэтому все средства, которые будут его усиливать, будут кстати. В то же время полностью недопустимым это будет в чате профессионального сообщества, в "родительском" и чате жителей дома. Близкие, родные, друзья, коллеги, соседи, дальние знакомые – это все разные категории людей, и для каждой из них есть свои этические нормы и манера общения. Уважайте чужие временные рамки

В онлайн-общении понятие личных границ иногда сильно размыто. Особенно ярко это начало проявляться в период, когда большое количество людей перешло на удаленный формат труда. С тех пор участились случаи, когда сильно нарушались временные границы, ведь, если ты онлайн – можно автоматически считать, что ты доступен. Важно определить для себя рабочее время и время своей доступности онлайн, если это касается рабочих чатов. Не писать и не отвечать в выходные и среди ночи, не писать коллеге в чат во время его отпуска, не требовать ответа в выходной, если это не сверхурочная работа или форс-мажор. Уважайте собственные временные рамки

Если вы человек, которому приходят рабочие сообщения в нерабочее время – ставьте такие чаты на беззвучный режим и отстаивайте свое право на отдых, четко очерчивая собственные границы. Если вы тот человек, который такие сообщения посылает – возможно стоит задуматься над своим тайм-менеджментом и отношением к работе. Даже если она любимая, все же не должна занимать 24/7.

Полезные лайфхаки от команды Viber: малоизвестные функции мессенджера

Советы по сетевому общению, описанные выше, облегчают коммуникацию и делают ее более комфортной, а технические возможности мессенджера упростят общение в групповых чатах с помощью функций, о которых знают не все:

Персонализируйте сообщения

Ваше обращение к отдельному собеседнику иногда может потеряться среди кучи сообщений группового чата и не сыскать своего адресата. В таких случаях не стоит обижаться, ведь чтобы этого избежать, достаточно будет лишь залинковать человека, которому предназначается ваше сообщение. Просто поставьте @ (имя пользователя) и наберите нужный текст.

Ваше обращение к отдельному собеседнику иногда может потеряться среди кучи сообщений группового чата и не сыскать своего адресата. В таких случаях не стоит обижаться, ведь чтобы этого избежать, достаточно будет лишь залинковать человека, которому предназначается ваше сообщение. Просто поставьте @ (имя пользователя) и наберите нужный текст. Отмечайте сообщения группы лайками

Время от времени у нас просыпается внутренний интроверт, который не имеет никакого желания общаться и быть активным, и предпочитает, укрывшись одеялом, смотреть сериалы. Когда такое случается, а вы не хотите показаться грубым, не отвечая на ​​сообщения, возможно проявить минимальную активность, лайкнув месседж. Дело сделано: вы дали понять, что с информацией ознакомились, не заспамили чат и можете смело продолжать просмотр любимого шоу.

Время от времени у нас просыпается внутренний интроверт, который не имеет никакого желания общаться и быть активным, и предпочитает, укрывшись одеялом, смотреть сериалы. Когда такое случается, а вы не хотите показаться грубым, не отвечая на ​​сообщения, возможно проявить минимальную активность, лайкнув месседж. Дело сделано: вы дали понять, что с информацией ознакомились, не заспамили чат и можете смело продолжать просмотр любимого шоу. Принимайте совместные решения путем опроса

Принятие совместных решений в групповых чатах – это отдельная наука, впрочем, разработчики позаботились и об этом процессе, максимально упростив его. Групповые чаты Viber имеют функцию опроса, создать которое достаточно просто. Отныне процесс принятия решений о цвете штор в классе, бюджете ОСМД или места отдыха дружной компании будет занимать гораздо меньше времени. Почти как система "Рада" в политиков.

Принятие совместных решений в групповых чатах – это отдельная наука, впрочем, разработчики позаботились и об этом процессе, максимально упростив его. Групповые чаты Viber имеют функцию опроса, создать которое достаточно просто. Отныне процесс принятия решений о цвете штор в классе, бюджете ОСМД или места отдыха дружной компании будет занимать гораздо меньше времени. Почти как система "Рада" в политиков. Организуйте групповые звонки

Участники группы не реагируют на голосовые сообщения? Если вы внимательно читали советы Златы Гнатюк – знаете почему. Групповой звонок – идеальная альтернатива неуместным голосовым сообщениям. Однако, не забудьте договориться о времени, поскольку не стоит делать звонок со многими участниками по собственной прихоти.



Простые правила помогут в общении в месенджерах / Фото Unsplash

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Помните, что баланс нужен во всем. Если несколько групповых чатов отнимают у вас слишком много сил, эмоций и времени, возможно, пришло время для определенного "детокса" от интернета. Как бы там ни было, сетевая коммуникация – это замечательный инструмент, подаренный нам современностью, а его разумное использование – ключ к здоровой, продуктивной и сбалансированной цифровой жизни.