Менеджмент Meta обеспокоен одержимостью Марка Цукерберга метаверсом

Основатель и глава социальной сети Facebook (компания Meta) Марк Цукерберг в последнее время максимально концентрируется на "метавселенной", считая её будущим интернета. Это волнует менеджеров компании, поскольку, по их словам, последовательная стратегия реализации проекта практически отсутствует.

Источники Business Insider в топ-менеджменте, недавно покинувшие компанию, отмечают, Цукерберг сконцентрировал максимальное внимание на Метаверсе и фактически "это превратилось в единственную тему, о которой готов говорить Марк".

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По их данным, компания очень много размышляет о новой специфике и занимается активной "раскруткой" команд, участвующих в создании метавселенной. При этом многие сотрудники до сих пор не имеют представления о конкретном плане действий.

В компании переживают из-за неорганизованности

Как отмечают источники Business Insider, в компании назревает "неорганизованность и тревога". Причина в том, что люди просто не знают, над чем работать, поскольку последовательной стратегии до сих пор нет. Сообщается, что компания "проходит через определяющий период", но пока многие вопросы остаются без ответов, хотя многие сотрудники испытывают энтузиазм.

В прошлом году компания Facebook была переименована в Meta, не в последнюю очередь именно для того, чтобы продемонстрировать изменение фокуса компании на создание метаверса. Компания потратила 10 миллиардов долларов на подразделении Reality Labs, занятом созданием метаверса в прошлом году и намерена потратить не меньше в текущем году.

Стоит подчеркнуть, что Цукерберг заявлял, что метаверс – это долгосрочный проект, и он будет разрабатываться десятилетие, если не дольше.