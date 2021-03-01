Немецкий эксперт по информационной безопасности Майк Кукетц заявил, что в приложении LastPass для Android работают семь трекеров, которые наблюдают за пользователями. Свои выводы исследователь строит на отчете некоммерческой организации Exodus, которая описывается как инициатива "возглавляемая хактивистами, цель которой — помочь людям понять проблемы слежения в Android-приложениях".

Майк Кукетц, эксперт по кибербезопасности, был весьма удивлен, обнаружив целых семь трекеров в приложении, которому пользователи доверяют свои пароли. Стоит отметить, что LastPass установили из Google Play более десяти миллионов раз. Трекеры, среди которых есть 4 от компании Google, могут использоваться для сбора данных в рекламных целях.

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Что обнаружил исследователь

Приложение содержит следующие трекеры:

AppsFlyer

Google Analytics

Google CrashLytics

Google Firebase Analytics

Google Tag Manager

MixPixel

Segment

Трекеры стали обычным явлением в приложениях таких типов, как социальные сети и клиенты интернет-магазинов. А вот что касается программ, предназначенных для обеспечения конфиденциальности, таких как менеджеры паролей, исследователи сходятся во мнении, что включение в них трекеров является крайне неэтичным.

Кукетц отмечает, что шесть из семи трекеров в LastPass активируются еще до начала взаимодействия пользователя с приложением. Но при этом они не спрашивают пользователя, согласен ли он предоставлять свои данные третьим лицам.

Конечно, трекеры не имеют доступа к паролям, хранящимся в приложении, однако они отслеживают практически все действия пользователя.

Представители LastPass заверили СМИ, что с помощью обнаруженных трекеров нельзя передавать конфиденциальные данные пользователей, и их хранилище тоже в безопасности. Трекеры, по их словам, собирают только статистическую информацию об использовании приложения, которая используется для улучшения и оптимизации продукта. К тому же отказаться от сбора аналитики можно в настройках.

Ярлыки конфиденциальности в Apple AppStore также указывают на то, что версия LastPass для iOS собирает ряд пользовательских данных, включая место расположения, список контактов, а также имеет доступ к пользовательскому контенту и рекламного идентификатора.