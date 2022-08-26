Хакеры взломали популярный менеджер паролей LastPass: что с данными пользователей
Источник:LastPass
Один из крупнейших в мире менеджеров паролей LastPass, которым пользуются 33 миллиона человек, заявил о хакерской атаке на свои системы. В компании рассказали, пострадали ли пользовательские данные и сохранены пароли.
В своем блоге компания рассказала, что обнаружила "необычную активность в частях среды разработки LastPass". Расследование начали сразу, обратившись в компанию по кибербезопасности.
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Что известно
Как выяснилось, неизвестные хакеры проникли внутрь корпоративной файловой системы, в частности, в среду разработки. Они украли несколько частей исходного кода сервиса, а также некоторую техническую информацию.Компания уверяет, что на данный момент не обнаружено никаких доказательств, что атака как-то коснулась пользовательских данных — логины и пароли клиентов остаются в безопасности. Все пользовательские мастер-пароли тоже не пострадали и не были украдены или скомпрометированы.
Этот инцидент не скомпрометировал ваш главный пароль. Мы никогда не храним ваш главный пароль и не знаем его. Мы используем отраслевой стандарт архитектуры Zero Knowledge, которая гарантирует, что LastPass никогда не узнает или не получит доступ к главному паролю наших клиентов,
– пишут в блоге.
Разработчики говорят, что приняли меры по сдерживанию и смягчению последствий, а также сотрудничали с ведущей фирмой по кибербезопасности и криминалистике. Расследование инцидента все еще продолжается.
Продукты и услуги LastPass работают.