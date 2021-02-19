Менеджер паролей LastPass меняет условия пользования не в лучшую сторону
Сервис для хранения логинов и паролей LastPass изменил условия монетизации. Теперь возможности, которые раньше были бесплатными, станут платными.
Источник:LastPass
С 16 марта 2021 года использовать LastPass бесплатно позволят только на одном типе устройств – мобильных или компьютерах.
Интересно Panasonic представила робокота, который может игнорировать хозяина
Новые условия
К первым отнесли смартфоны на Android и iOS, планшеты на Android и iPadOS, а также смарт-часы. Ко второй категории – ПК, ноутбуки, гибриды и планшеты на десктопных ОС, в том числе при использовании сервиса с помощью расширения для браузера.
Таким образом, до 16 марта пользователям LastPass, не желающих платить, придется определиться, где они оставят сервис – на своих компьютерах или мобильных устройствах. За возможность использования LastPass на всех поддерживаемых типах устройств придется оформлять премиум подписку. Ранее LastPass просил оформить подписку за предоставление зашифрованного хранилища на 1 терабайт и хранения логинов и паролей в семейном аккаунте.
Премиум-подписка LastPass стоит 2,90 евро в месяц для одного человека и 3,90 евро для семьи до шести человек – это около 100 и 132 гривен. Первый пробный месяц бесплатный. Новым пользователям предоставляется скидка: можно оформить подписку за 2,25 евро в месяц при оплате на год.
Поделиться новостью