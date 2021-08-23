По мнению депутата Милонова, владение дорогими моделями смартфонов способствует появлению школьной элиты. Одни дети завидуют другим и это приводит к "ненужным социальным соревнованиям".
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Решение всех проблем
Решением проблемы должна стать реформа. Ее предлагается провести в два этапа:
- Сначала следует определить список смартфонов, которыми будет разрешено пользоваться в стенах школ. Это должны быть недорогие модели, которые смогут позволить себе семьи всех учеников, каким бы ни был их достаток.
- Между тем местные производители возьмутся за создание специальных российских смартфонов "Школофон" – название Милонов предложил сам.
- "Школофоны" будут одинаковыми для всех: недорогими и идентичными в дизайне.
- Когда гаджеты будут готовы, все остальные модели смартфонов можно будет запретить для использования в школах.
Таким образом, полагает депутат, атмосфера в учебных заведениях станет более здоровой, а соперничающие настроения больше не будут возникать.
Напомним, Виталий Милонов – депутат Госдумы РФ, который едва ли не чаще всего появляется в мемах и шутках из-за своих законов. Например, он выступал против преподавания в школах Дарвинизма (теория эволюции), против телеканала MTV и его "пошлости", певиц Мадонны и Леди Гаги, газированных напитков, iPhone и даже против "Игры престолов". Сериал он обвинил в чрезмерном количестве эротики и жестокости. По его мнению, такие продукты должны проходить предварительную оценку экспертов, которые будут решать, можно ли выпускать их в эфир. Милонов также просил Тима Кука, главу компании Apple, выпустить для России специальную версию iOS, где не будет "гейского emoji".