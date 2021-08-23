По мнению депутата Милонова, владение дорогими моделями смартфонов способствует появлению школьной элиты. Одни дети завидуют другим и это приводит к "ненужным социальным соревнованиям".

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Решение всех проблем

Решением проблемы должна стать реформа. Ее предлагается провести в два этапа:

Сначала следует определить список смартфонов, которыми будет разрешено пользоваться в стенах школ. Это должны быть недорогие модели, которые смогут позволить себе семьи всех учеников, каким бы ни был их достаток.

Между тем местные производители возьмутся за создание специальных российских смартфонов "Школофон" – название Милонов предложил сам.

"Школофоны" будут одинаковыми для всех: недорогими и идентичными в дизайне.

Когда гаджеты будут готовы, все остальные модели смартфонов можно будет запретить для использования в школах.

Таким образом, полагает депутат, атмосфера в учебных заведениях станет более здоровой, а соперничающие настроения больше не будут возникать.

Напомним, Виталий Милонов – депутат Госдумы РФ, который едва ли не чаще всего появляется в мемах и шутках из-за своих законов. Например, он выступал против преподавания в школах Дарвинизма (теория эволюции), против телеканала MTV и его "пошлости", певиц Мадонны и Леди Гаги, газированных напитков, iPhone и даже против "Игры престолов". Сериал он обвинил в чрезмерном количестве эротики и жестокости. По его мнению, такие продукты должны проходить предварительную оценку экспертов, которые будут решать, можно ли выпускать их в эфир. Милонов также просил Тима Кука, главу компании Apple, выпустить для России специальную версию iOS, где не будет "гейского emoji".

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