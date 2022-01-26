В Мексике вблизи "города колибри" обнаружили скульптуру человека-койота

Животные играли немаловажную роль в жизни древних цивилизаций. Им посвящали истории и статуи. Часто люди считали, что у них или их племени есть связь с животным.

На территории современных Америк существовали не только инки, ацтеки и майя. По континентам расселилось множество людей, которые отличались разнообразием культур и верований. Одной из таких культур Месоамерики была культура Тарасков. Это было второе по площади государство региона на время испанского завоевания. После себя тараски оставили много археологических памятников и артефактов. Не так давно Национальному институту антропологии и истории (INAH) удалось получить еще один.

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Так выглядит скульптура человека-койота / Фото INAH

Человек-койот из Такамбаро

Около 30 лет назад на территории района Llanos de Canícuaro в муниципалитете Tacámbaro de Codallos производились дренажные работы. Именно тогда одним из работников была обнаружена скульптура сидящего на троне человека-койота. С этого времени бесценный археологический артефакт находился в частной собственности семьи Эрнандес. Только сейчас скульптуру удалось изъять и передать государству и специалистам.

Скульптуру нашли недалеко от озера Пацкуаро, на побережье которого в древности располагался город Цинцунцан. Он было столицей цивилизации Тарасков, а название населенного пункта переводится как "город колибри".

Южнее столицы и на берегу озера Пацкуаро располагался город Иуацио, который выполнял роль столицы тарасков до времени, когда ею стал город Цинцунцан. Название города означает "место (город) койотов". Там были обнаружены многие скульптуры людей-койотов.

Человек-койот сидит на базальтовом троне и имеет высоту 1 метр и ширину 45 сантиметров. Это самая большая подобная находка.

Ученые считают, что артефакты в виде людей-койотов могут быть знаком определенной династии, которая правила тарасками до того, как столицей стал город Цинцунцан и руководящей династией стала "семья орлов".