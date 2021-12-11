Вход в пещеру обнаружили недалеко от города Чемуйиль в штате Кинтана-Роо. Как говорят исследователи, местные жители о подземельях знали: недалеко от входа археологи обнаружили мусор и другие следы людей. Но самое интересное скрывалось в труднодоступных местах.

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Что нашли археологи



Вход в пещеру скрыт густой растительностью / Фото INAH

В наиболее запутанной части пещеры исследователи обнаружили три предмета, которые предварительно датировали поздним постклассическим периодом мая – 1200-1521 годы нашей эры.

Первый из них – сосуд достаточно грубого изготовления . У него сохранилась одна из двух ручек, а у основания есть вогнутая полость, типичная для керамики мая этого времени.

. У него сохранилась одна из двух ручек, а у основания есть вогнутая полость, типичная для керамики мая этого времени. Шаровидный горшок из керамики примерно такого же качества, как предыдущий предмет, нашли раздробленным: корень одного из деревьев на поверхности дорос до пещеры и прижал его к камням.



Раздробленный горшок / Фото INAH

Оба сосуда, по словам археолога Антонио Рейеса, были установлены над естественными нишами в пещере – вероятно, в местах, где вода стекала со сталактитов.

Третий предмет сильно отличается от предыдущих: это тоже керамический сосуд, но более тщательно изготовленный. У него три опоры (ножки) конической формы. Предмет находился очень близко к водоему, который, по предварительным оценкам, имеет непрерывное течение в нижней части пещеры.

Сосуд когда-то положили вверх дном и обложили камнями — из чего археологи заключили, что это своего рода поднос.

Первые же два сосуда использовали для ритуального сбора чистой воды, стекавшей со сталактитов.

Мая в период своего расцвета активно использовали карстовые пещеры в разных целях. Принято считать, что в большинстве своем эти случаи касались именно сакральных целей. На сегодняшний день нам известно около 2000 пещер, в которых остались следы цивилизации мая.