Вход в пещеру обнаружили недалеко от города Чемуйиль в штате Кинтана-Роо. Как говорят исследователи, местные жители о подземельях знали: недалеко от входа археологи обнаружили мусор и другие следы людей. Но самое интересное скрывалось в труднодоступных местах.
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Что нашли археологи
Вход в пещеру скрыт густой растительностью / Фото INAH
В наиболее запутанной части пещеры исследователи обнаружили три предмета, которые предварительно датировали поздним постклассическим периодом мая – 1200-1521 годы нашей эры.
- Первый из них – сосуд достаточно грубого изготовления. У него сохранилась одна из двух ручек, а у основания есть вогнутая полость, типичная для керамики мая этого времени.
- Шаровидный горшок из керамики примерно такого же качества, как предыдущий предмет, нашли раздробленным: корень одного из деревьев на поверхности дорос до пещеры и прижал его к камням.
Раздробленный горшок / Фото INAH
- Оба сосуда, по словам археолога Антонио Рейеса, были установлены над естественными нишами в пещере – вероятно, в местах, где вода стекала со сталактитов.
- Третий предмет сильно отличается от предыдущих: это тоже керамический сосуд, но более тщательно изготовленный. У него три опоры (ножки) конической формы. Предмет находился очень близко к водоему, который, по предварительным оценкам, имеет непрерывное течение в нижней части пещеры.
- Сосуд когда-то положили вверх дном и обложили камнями — из чего археологи заключили, что это своего рода поднос.
- Первые же два сосуда использовали для ритуального сбора чистой воды, стекавшей со сталактитов.
Мая в период своего расцвета активно использовали карстовые пещеры в разных целях. Принято считать, что в большинстве своем эти случаи касались именно сакральных целей. На сегодняшний день нам известно около 2000 пещер, в которых остались следы цивилизации мая.