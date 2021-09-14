Meizu возвращается на рынок с суббрендом Lifeme – компания уже представила несколько устройств
Источник:Gizmochina
Несколько дней назад Meizu объявила о возвращении на рынок своего суббренда Mblu, который также был известен как Blue Charm или Meizu M. Под ним выходили доступные смартфоны и сопутствующие аксессуары. Теперь же компания представила новый бренд, который заменит Mblu.
Компания представила суббренд Lifeme, который и пришел на смену Mblu. Meizu уже анонсировала несколько первых продуктов под новой маркой.
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Какие устройства представила Meizu
Согласно официальному заявлению в Weibo, возрожденный бренд сосредоточится на создании "высококачественных продуктов для молодежи".
Первая партия продуктов Lifeme:
- Bluetooth-динамик Lifeme BTS30;
- Bluetooth-динамик Lifeme BTS10;
- Портативный аккумулятор с функцией грелки для рук;
- Кожаный внешний аккумулятор;
- Зонтик с ручкой из грушевого дерева;
- Рюкзак.
Устройства под брендом Lifeme / Фото Meizu
Теперь можно ожидать, что со временем под новой маркой выйдет еще больше продуктов. В июле Meizu создала учетные записи в Weibo, которые намекают на релиз новых устройств под новым суббрендом. Да, похоже, что компания планирует выпустить:
- планшет;
- умные часы;
- телевизор;
- и маршрутизатор.
Когда первая партия устройств Lifeme попадет в продажу, пока неизвестно.