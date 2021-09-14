Компания представила суббренд Lifeme, который и пришел на смену Mblu. Meizu уже анонсировала несколько первых продуктов под новой маркой.

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Какие устройства представила Meizu

Согласно официальному заявлению в Weibo, возрожденный бренд сосредоточится на создании "высококачественных продуктов для молодежи".

Первая партия продуктов Lifeme:

  • Bluetooth-динамик Lifeme BTS30;
  • Bluetooth-динамик Lifeme BTS10;
  • Портативный аккумулятор с функцией грелки для рук;
  • Кожаный внешний аккумулятор;
  • Зонтик с ручкой из грушевого дерева;
  • Рюкзак.

Пристрої Lifeme від Meizu
Устройства под брендом Lifeme / Фото Meizu

Теперь можно ожидать, что со временем под новой маркой выйдет еще больше продуктов. В июле Meizu создала учетные записи в Weibo, которые намекают на релиз новых устройств под новым суббрендом. Да, похоже, что компания планирует выпустить:

  • планшет;
  • умные часы;
  • телевизор;
  • и маршрутизатор.

Когда первая партия устройств Lifeme попадет в продажу, пока неизвестно.