Компания представила суббренд Lifeme, который и пришел на смену Mblu. Meizu уже анонсировала несколько первых продуктов под новой маркой.

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Какие устройства представила Meizu

Согласно официальному заявлению в Weibo, возрожденный бренд сосредоточится на создании "высококачественных продуктов для молодежи".

Первая партия продуктов Lifeme:

Bluetooth-динамик Lifeme BTS30;

Bluetooth-динамик Lifeme BTS10;

Портативный аккумулятор с функцией грелки для рук;

Кожаный внешний аккумулятор;

Зонтик с ручкой из грушевого дерева;

Рюкзак.



Устройства под брендом Lifeme / Фото Meizu

Теперь можно ожидать, что со временем под новой маркой выйдет еще больше продуктов. В июле Meizu создала учетные записи в Weibo, которые намекают на релиз новых устройств под новым суббрендом. Да, похоже, что компания планирует выпустить:

планшет;

умные часы;

телевизор;

и маршрутизатор.

Когда первая партия устройств Lifeme попадет в продажу, пока неизвестно.