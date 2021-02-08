Китайский производитель Meizu разослал 8 февраля всем своим сотрудникам письма, касающиеся кадровой перестановки. В частности, компания получила нового генерального директора (CEO). Им стал Хуан Чжипань-младший.

Хуан Чжипань-младший является братом предыдущего генерального директора и соучредителя бренда Хуана Чжипаня.

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Изменения для Meizu

Как пишет Gizmochina, таким образом Meizu пытается влить в компанию "молодую кровь", которая сможет внести свое уникальное видение в развитие компании.

Напомним, в последние годы Meizu переживает не лучшие времена. В 2019 году стало известно, что Meizu уволила 30% своего штата. Увольнения коснулись даже ключевых сотрудников – инженера Луна Ханьшуя, который занимался разработкой графической оболочки Flyme OS, и соучредителя компании Ли Наня.

После этого компания объявила о закрытии фирменных магазинов. Если в 2016 году в компании было более 2 700 розничных точек продаж, к 2019 году их количество сократилось до 5-6 в каждой провинции Китая. В 2018 году появились слухи о банкротстве Meizu. К счастью, тогда они не подтвердились.

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С приходом нового CEO Meizu фокусируется на выпуске исключительно флагманских смартфонов. Производитель говорит, что прошлогодние флагманы Meizu 17 и 17 Pro позволили выйти на стабильный доход.

Поэтому уже в ближайшее время производитель выпустит линейку Meizu 18.