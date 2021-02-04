Meizu будет выпускать только флагманские смартфоны
Meizu опубликовала пресс-релиз, который намекает на планы компании в отношении бизнеса смартфонов. В нем сообщается, что компания вышла на стабильный доход, выпустив в прошлом году смартфоны Meizu 17 и 17 Pro, которые официально продаются только на внутреннем рынке Китая.
Источник: Gizmochina
Согласно заявлению, компания планирует сосредоточиться на выпуске флагманских моделей смартфонов. В ближайшее время будет представлена серия Meizu 18, а устройства, которые вошли в нее, скорее всего, будут единственными смартфонами, которые производитель покажет в этом году.
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Что будет выпускать компания
Компания также ничего не говорит о своем возвращении на международный рынок, поэтому Meizu 18 и 18 Pro могут быть доступны только на внутреннем рынке Китая.
Кроме смартфонов сосредоточатся и на производстве различных нательных гаджетов и устройств для умного дома. Последние представлены в недавно запущенном компанией брендом Lipro, в который вошел целый ряд разумных осветительных приборов, стоимостью от 10 до 155 долларов.
Meizu заявляет, что скоро под брендом Lipro будут представлены новые продукты, с акцентом на безопасность. Что касается нательных устройств, ожидается, что в этом квартале компания представит умные часы Meizu Watch под управлением операционной системы Flyme for Watch. Даты выпуска пока неизвестны.
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