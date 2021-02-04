Meizu опубликовала пресс-релиз, который намекает на планы компании в отношении бизнеса смартфонов. В нем сообщается, что компания вышла на стабильный доход, выпустив в прошлом году смартфоны Meizu 17 и 17 Pro, которые официально продаются только на внутреннем рынке Китая.

Источник: Gizmochina

Согласно заявлению, компания планирует сосредоточиться на выпуске флагманских моделей смартфонов. В ближайшее время будет представлена ​​серия Meizu 18, а устройства, которые вошли в нее, скорее всего, будут единственными смартфонами, которые производитель покажет в этом году.

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Что будет выпускать компания

Компания также ничего не говорит о своем возвращении на международный рынок, поэтому Meizu 18 и 18 Pro могут быть доступны только на внутреннем рынке Китая.

Кроме смартфонов сосредоточатся и на производстве различных нательных гаджетов и устройств для умного дома. Последние представлены в недавно запущенном компанией брендом Lipro, в который вошел целый ряд разумных осветительных приборов, стоимостью от 10 до 155 долларов.

In 2020, #MEIZU has achieved sustained profitability, and we know that gains are not easy. So we are more firmly committed to the original intention of products. Thanks for every support, 2021 will get better and better.

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Meizu заявляет, что скоро под брендом Lipro будут представлены новые продукты, с акцентом на безопасность. Что касается нательных устройств, ожидается, что в этом квартале компания представит умные часы Meizu Watch под управлением операционной системы Flyme for Watch. Даты выпуска пока неизвестны.