Компания Meizu официально представила новый флагманский смартфон Meizu 18. Это самый компактный смартфон, работающий на базе топового процессора Snapdragon 888.

Экран оснащен 2К диагональю на 6,2 дюйма. Ширина девайса составляет 69,2 мм, а толщина – 8,18 мм.

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Характеристики Meizu 18

Как говорит производитель, Meizu 18 получил самый дорогой экран "за всю 18-летнюю историю существования компании". В смартфонах применяются дисплеи Samsung Super AMOLED последнего поколения, такие как у Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 Ultra. Кадровая частота – 120 Гц.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 36 Вт. Обе модели линейки Meizu 18 получили флеш-память UFS 3.1 и LPDDR5, а также систему охлаждения.

Смартфон Meizu 18 / Фото mydrivers.com

Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп. Главный модуль основной камеры Sony IMX682 на 26 Мп. Второй датчик – Samsung S5K3P9SX с разрешением 16 Мп, а третий модуль – OmniVision OV08A10 разрешением 8 Мп.

В этой камере применяется оптическая стабилизация – технология OIS SMA аналогична той, что используется в смартфонах Huawei P40.

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