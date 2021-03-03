Презентовали долгожданный флагманский смартфон Meizu 18
Компания Meizu официально представила новый флагманский смартфон Meizu 18. Это самый компактный смартфон, работающий на базе топового процессора Snapdragon 888.
Источник:MyDrivers
Экран оснащен 2К диагональю на 6,2 дюйма. Ширина девайса составляет 69,2 мм, а толщина – 8,18 мм.
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Характеристики Meizu 18
Как говорит производитель, Meizu 18 получил самый дорогой экран "за всю 18-летнюю историю существования компании". В смартфонах применяются дисплеи Samsung Super AMOLED последнего поколения, такие как у Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 Ultra. Кадровая частота – 120 Гц.
Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 36 Вт. Обе модели линейки Meizu 18 получили флеш-память UFS 3.1 и LPDDR5, а также систему охлаждения.
Смартфон Meizu 18 / Фото mydrivers.com
Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп. Главный модуль основной камеры Sony IMX682 на 26 Мп. Второй датчик – Samsung S5K3P9SX с разрешением 16 Мп, а третий модуль – OmniVision OV08A10 разрешением 8 Мп.
В этой камере применяется оптическая стабилизация – технология OIS SMA аналогична той, что используется в смартфонах Huawei P40.
Цена
- Meizu 18 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти стоит 680 долларов (19 тысяч гривен).
- Версия 8 + 256 ГБ памяти оценена в 725 долларов (20 300 гривен).
- А топовая модификация 12 + 256 ГБ памяти стоит 775 долларов (21 700 гривен).
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