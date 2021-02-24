Megogo запустил собственные аудиосериалы
Медиасервис Megogo запустил еще одну услугу - аудиосериалы. Уже появился и первый такой проект, посвященный Куреневской трагедии.
Источник:AIN.UA
Как пояснили в Megogo, аудиосериал имеет форму нарративного подкаста, в основе которого лежит полноценная история.
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Что известно об аудиосериале
При этом сам контент создают приглашенные актеры, режиссеры и сценаристы.
Аудиосериал тоже распределен по сериям продолжительностью 10-15 минут. При этом, все серии выходят сразу с премьерой, то есть слушателям не нужно ждать определенной даты, чтобы послушать продолжение. Хронометраж одного сериала на платформе – до 100 минут.
В Megogo говорят, что в течение этого года планируют выпустить до 10 аудиосериалов. Среди них:
- проект посвященный Лесе Украинке;
- история о путешествии в Антарктиду;
- документальный рассказ к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- история по мотивам рассказов Ирены Карпы.
Первый проект компания посвятила Куреневской трагедии, которая случилась 13 марта 1961 года в Киеве. В 6 эпизодах слушателям рассказывают подробности техногенной катастрофы в художественно-документальном жанре. На создание одного такого сериала потратили около 3 месяцев.
Кстати, на Megogo уже больше года существует раздел Audio. Там можно найти аудиокниги разных жанров, а также подкасты.
Где послушать сериал
Формат аудиосериалов бесплатный и доступен пользователям в разделе Аудио приложения Megogo (iOS / Android). Также сериалы можно послушать в автомобиле, если там есть установленная аудиосистема Android Auto и Appe CarPlay.
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