Медиасервис Megogo запустил еще одну услугу - аудиосериалы. Уже появился и первый такой проект, посвященный Куреневской трагедии.

Как пояснили в Megogo, аудиосериал имеет форму нарративного подкаста, в основе которого лежит полноценная история.

Интересно Обнародовали рейтинг самых популярных приложений среди украинцев

Что известно об аудиосериале

При этом сам контент создают приглашенные актеры, режиссеры и сценаристы.

Аудиосериал тоже распределен по сериям продолжительностью 10-15 минут. При этом, все серии выходят сразу с премьерой, то есть слушателям не нужно ждать определенной даты, чтобы послушать продолжение. Хронометраж одного сериала на платформе – до 100 минут.

В Megogo говорят, что в течение этого года планируют выпустить до 10 аудиосериалов. Среди них:

проект посвященный Лесе Украинке;

история о путешествии в Антарктиду;

документальный рассказ к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС;

история по мотивам рассказов Ирены Карпы.

Первый проект компания посвятила Куреневской трагедии, которая случилась 13 марта 1961 года в Киеве. В 6 эпизодах слушателям рассказывают подробности техногенной катастрофы в художественно-документальном жанре. На создание одного такого сериала потратили около 3 месяцев.

Кстати, на Megogo уже больше года существует раздел Audio. Там можно найти аудиокниги разных жанров, а также подкасты.

Где послушать сериал

Формат аудиосериалов бесплатный и доступен пользователям в разделе Аудио приложения Megogo (iOS / Android). Также сериалы можно послушать в автомобиле, если там есть установленная аудиосистема Android Auto и Appe CarPlay.