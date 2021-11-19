MEGOGO запускает первый в Украине уникальный канал: что там будут показывать

19 ноября 2021 , 16:18
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Источник:

Gagadget

Украинский сервис MEGOGO объявил о запуске нового фирменного канала под названием [М] 8К. Из названия уже понятно, что контент на канале будет транслироваться в разрешении 8К. Это первый в Украине подобный канал.

Что будут показывать на канале [М] 8К

Из фильмов на канале можно будет посмотреть "Паразиты", "Афера по-американски", "Законопослушный гражданин", "Падение ангела", "Хэллбой" и другие. Отмечается, что большинство контента, который будет транслироваться на канале, будет иметь украинскую озвучку или субтитры.

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Кому будет доступен телеканал

Доступ к каналу [М] 8К получат пользователи, которые оплачивают такие подписки:

  • "Легкая" (99 гривен в месяц);
  • "Оптимальная" (199 гривен в месяц);
  • "Максимальная" (299 гривен месяц).
Важно! Посмотреть контент в максимальном качестве 8К смогут только владельцы телевизоров, которые поддерживают такое разрешение.
Автор: Михайло Года