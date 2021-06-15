Великан древних морей: мегалодон оказался больше, чем ожидалось

Мегалодон – это гигантская акула прошлого. Вымерли они несколько миллионов лет назад. Эти гигантские жители морей считаются крупнейшими хищными рыбами в истории планеты. В новом исследовании утверждается, что они были больше, чем мы думали.

Самая большая рыба современного мира – это китовая акула. Она может вырасти до 19 метров. Длину мегалодона оценивают в 15 метров. Поскольку эта акула была хрящевой рыбой, то от нее остались лишь зубы. Исследуя их, ученые делают оценки размера. Команда палеонтологов из Музея естественной истории Флориды не согласна с современными оценками.

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Зуб мегалодона и зубы большой белой акулы / Фото Wikipedia

Исследование палеонтологов из Музея естественной истории Флориды

Каким образом оценивают размер мегалодона

Метод оценки размеров мегалодона опирается на высоту зубов и их эмали. Такая зависимость показана для современных родственников мегалодона крупных белых акул. Поэтому эти данные экстраполируются и на вымерших животных. Согласно этим данным оценка размера мегалодона изначально достигала 30 метров. Но потом произошла коррекция до 15 метров.

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Новое исследование палеонтологов из Флориды

В исследовании пишут, что современный метод оценки длины тела, который базируется на линейной зависимости высоты коронки зуба и длины тела большой белой акулы не совсем корректно применять к вымершим мегалодонам. И при применении этого метода ко всему зубному ряду вымерших акул оценки длины колеблются от 11 метров до 41 метра.

Широкая вариация оценок показала четкую картину, при которой передние зубы давали более низкие оценки размеров, чем задние зубы. Следовательно, предыдущие палеоэкологические анализы, основанные на оценках размеров тела мегалодона, могут быть неверно истолкованы,

– говорится в исследовании.

Поэтому авторы исследования предлагают использовать для расчетов общую ширину зубов, которые наполняли челюсть. Это число определяет размеры челюсти, а из них можно экстраполировать величину всего тела акулы. Ученые провели измерения на 11 представителях различных видов Ламнообразных акул, к которым относят и китовых, и белых, и мегалодонов.

Определив нужную формулу, опираясь на сегодняшних сородичей вымершего великана, авторы статьи использовали ее для мегалодонов. Согласно новым расчетам, размеры акулы выросли до 20 метров.