Медленное старение и иммунитет к сердечным заболеваниям: чем индейское племя удивило ученых

Малочисленный американский народ цимане в большинстве проживает на территории Боливии. Жизнь индейцев проходит в небольших общинах, состоящих из 20-30 семей. Цимане – уникальное племя, которое не перестает удивлять исследователей. Чем оно удивит нас?

Ученые со всего мира с большим интересом наблюдают за народами, которые сохранили свой первоначальный уклад. На основе этого можно понять, например, как жили наши предки, чем они питались, какие проблемы были, что вызывает у жителей урбанизированных стран некоторые болезни и патологии.

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Семья цимане / Фото The Tsimane Health and Life History Project

Какие особенности племени цимане обнаружили ученые

Повышенная репродуктивная способность у женщин с паразитами

Ученые обнаружили, что в среднем женщины племени цимане рожают 10 детей. Однако, если в кишечнике женщины паразитирует гельминт Ascaris lumbricoides, то среднее число рожденных детей при жизни возрастает до 12.

При этом, если паразитирует другой гельминт, Ancylostoma, то фертильность женщины наоборот уменьшается.

Такая ситуация может возникать из-за иммунного отклика организма на заражение, считают ученые.

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Молодая семья племени цимане / Фото BBC

У представителей племени очень здоровые сердца в пожилом возрасте

Группа ученых решила исследовать вопрос, как связаны низкий уровень распространенности факторов риска ишемической болезни сердца и жизнь в доиндустриальном обществе.

Оценку проводили по шкале САС (coronary artery calcium). САС показывает уровень кальция в корональной артерии. Если показатель САС 100 или выше, то это считается характерным для атеросклеротического заболевания.

Для исследования ученые использовали данные участников мультиэтнического исследования атеросклероза (MUSA). Всего в выборку попали 6 814 человек. Информацию, собранную у участников эксперимента сравнили с информацией, собранной у 705 представителей племени цимане, которые были старше 40 лет.

Ученые обнаружили, что у 85% цимане, которые приняли участие в эксперименте был показатель САС 0. У 13% цимане – показатель САС составлял от 1 до 100. И только у 3% был показатель САС более 100. Кроме того, уровень холестерина в крови жителей племени был очень низким.

Результаты исследования позволяют говорить о том, что в обществе охотников-собирателей цимане низкий уровень распространенности коронарного атеросклероза среди всех известных науке популяций. Также такие болезни, как ожирение, гипертония и диабет вообще неизвестны племени. Такое крепкое здоровье связывают с примитивным, по мнению жителя урбанизированной страны, образом жизни.

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Охотник цимане с добычей / Фото The Tsimane Health and Life History Project

Атрофия мозга цимане проходит медленнее, чем у жителей индустриальных стран

Новое исследование было опубликовано 26 мая 2021 года. На этот раз изучали статистическую связь между объемом мозга и возрастом представителей племени цимане. Полученные результаты сравнили с аналогичными данными, полученными от участников эксперимента из США и Европы.

Со стороны цимане в исследовании приняли участие 746 человек: 396 мужчин и 350 женщин в возрасте от 40 до 96 лет. Благодаря методу компьютерной томографии ученым удалось получить изображение мозга испытуемых.

Оказалось, что у цимане по сравнению с жителями США и Европы объем мозга с возрастом уменьшается на 70% медленнее. То есть, мозг жителей племени атрофируется и стареет гораздо медленнее. Это, в свою очередь, значительно уменьшает риски развития когнитивных расстройств или деменции.

Такие исключительные показатели обусловлены, по мнению ученых, активным образом жизни и более здоровым питанием.

Исследование показывает, что цимане выделяются не только здоровыми сердцами, но и здоровым мозгом. Полученные результаты предполагают, что мы можем серьезно улучшить здоровье мозга,

– сказал автор исследования доктор философии Гиллард Каплан