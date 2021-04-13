Компания Boring Company завершила первую подземную трассу длиной 2,4 километра под конференц-центром LVCC в Лас-Вегасе. Стоимость проекта составила 50 миллионов долларов.

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Впечатления журналистов

Известно, что уже есть план продлить систему подземных тоннелей на значительно большие дистанции, включая маршрут в аэропорт, который расположен достаточно далеко от центра города. Правда, первые впечатления журналистов о подземной транспортной магистрали Boring Company оказались неоднозначными.

Сообщают, что в машинах транспортной сети не было автопилотов. Электромобилями управляли живые водители, хотя в тоннеле с односторонним движением по одной полосе автономное вождение не должно быть проблемой. Подобное компания объяснила тем, что процесс высадки пассажира в конкретном месте очень сложен даже с живым водителем.

Впечатления журналистов от тестирования тоннелей: видео

Первых пассажиров также разочаровала и скорость движения. Вместо обещанных 200 километров в час электрокары едва разгонялись до 56 километров.

В целом, как пишет Electrek, общие впечатления оказались созвучны названию компании – boring, что значит "скучно".