В Украине обучено около 270 мобильных бригад медиков, которые занимаются вакцинацией населения против COVID-19. Во время работы им нужно вносить данные о прививках в электронную базу данных, что требует стабильной работы интернет-соединения.

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Также в Минздраве добавили, что сейчас одновременно проходит первый и второй этап вакцинации населения. Всего их должно состояться пять этапов.

"Вакцинация против COVID-19 позволит украинцам защитить себя и свои семьи, чтобы вернуться к привычной жизни. Все вакцины – безопасные и эффективно формируют иммунитет. Прививки – добровольные и бесплатные", – добавили в Минздраве.



Вакцинация в Украине / Фото Unsplаsh

Что нужно знать о вакцинации в Украине