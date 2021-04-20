С новым чипом MediaTek сможет бросить вызов серии Snapdragon 800, а также значительно снизить энергопотребление. Предполагается, что производство начнется или в четвертом квартале 2021 или в начале следующего года.

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Кто станет первым клиентом

Есть сведения о том, что разные производители, включая Oppo, Xiaomi, Samsung и Vivo, уже выстроились в очередь за новыми системами MediaTek.

Кроме того, известно, что TSMC будет производить 4-нанометровые платформы MediaTek по цене около 80 долларов, тогда как текущие высокопроизводительные 5-нанометровые однокристальные системы стоят около 30-35 долларов.

Что касается Qualcomm, то компания, по традиции, должна представить новую флагманскую платформу в декабре этого года, а дебютирует она в Xiaomi Mi 12 и Samsung Galaxy S22.

Перспективы MediaTek

Напомним, еще зимой компанию MediaTek назвали лидером на крупнейшем рынке однокристальных систем – в Китае. Там компания заняла 42,5 процента рынка в четвертом квартале 2020. Qualcomm тогда оказалась на втором месте с результатом 41,5 процента. На третьем месте была Huawei HiSilicon (Kirin) с 9,5 процента рынка.

Аналитики прогнозируют, что в условиях дефицита чипов компания MediaTek может стать ведущим поставщиком однокристальных систем для мобильных устройств по результатам 2021 года. Некоторые компании, такие как Xiaomi, уже переходят в некоторых своих устройствах на процессоры от MediaTek, не имея возможности купить дефицитную продукцию Qualcomm.

Продажи продукции MediaTek за январь и февраль достигли 2,376 миллиарда долларов, что на 78 процентов больше, чем за такой же период прошлого года.