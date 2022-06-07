Редактирование сообщений называют едва ли не самым главным нововведением с момента запуска Twitter. Оно стало настолько популярным запросом среди пользователей, что успело превратиться в своеобразный внутренний мем. Компания даже каждый год первого апреля шутила, что работает над внедрением функции. В этом году такой твит тоже был. Однако он уже оказался не шуткой.

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Как это будет работать

Кратко напомним, что ранее разработчица из Японии Джейн Манчун Вонг сообщала, что твиты останутся "неизменными" даже с введением функции "редактировать твит". Вместо редактирования начального твита платформа будет создавать новый с другим идентификатором. Неясно, будет ли он при этом оставаться с тем же временем публикации, будет ли считаться созданным "только что". Вероятно, при таком "редактировании" будут исчезать все лайки и ретвиты, однако это только предположение. Оригинальный твит и все предыдущие изменения, внесенные пользователем, будут сохраняться – вероятно, для этого нужно будет выбрать специальный пункт меню, который будет отображать процесс изменения сообщения, как это реализовано в Facebook.

Теперь пришла новая порция информации. На этот раз от разработчика приложений Нимы Оуджи. Судя по его скриншотам, Twitter добавит таймер.

Сам снимок экрана, стоит отметить, вызывает некоторые вопросы. На изображении виден таймер, установленный на отметке 30 минут. Автор не отмечает, именно такой срок будут иметь пользователи на редактирование, но пишет, что таймер "появляется, когда вы редактируете твит". Однако на его таймере не прошло ни секунды. Отправка твита, его открытие, запуск редактирования и скриншот должны были бы занять хотя бы несколько секунд.

Можно предположить, что таймер начинает демонстрироваться уже на этапе первого написания твита и запускается только после публикации, однако в окне редактирования сообщения на скриншоте Нимы Оуджи кнопка публикации названа как Update – Обновить. Сейчас при написании твита с нуля она называется Tweet. Таким образом он открыл именно редактирование.

Поэтому можно предположить два варианта: либо соцсеть дает больше времени, чем 30 минут, и Оуджи просто случайно "поймал" таймер на отметке 30:00, либо же его изображение – это своеобразная заглушка, призванная продемонстрировать, как все будет примерно выглядеть.

Лайкнуть, ретвитнуть или ответить на оригинальную версию твита нельзя. Взаимодействие будет доступно только с новой версией твита, но и старая сохранится.

Первыми тестировщиками функции стали подписчики Twitter Blue. К концу тестирования она может полностью измениться.