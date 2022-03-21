McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen: Россия думает о национализации компаний, покинувших рынок

Идею национализировать производственные мощности компаний, которые заявили о выходе с российского рынка, одной из первых озвучила пропагандистка Скабеева. Похоже, ее подхватили власти страны-террористки.

Согласно данным российских средств массовой информации, которые пишут о технологиях и науке, кандидатами на национализацию являются 60 компаний. Подробнее далее рассказывает 24 канал.

Интересно Россия вербует новое пушечное мясо на маркетплейсе Avito, который отказался уходить с рынка оккупанта

Что известно

Помимо уже упомянутых Mcdonald's, IKEA, Apple, Volkswagen в список попали Microsoft, Toyota, IBM, Shell, Porsche, H&M и другие.

Этот список кандидатов постоянно расширяют, а работают над ним, в том числе правоохранительные органы, Министерство промышленности и торговли, Роспотребнадзор.

Все представительства могут потенциально перейти под управление государства.

Глава горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин считает "адекватной мерой" предложение ввести внешнее управление на предприятиях, которые решили уйти из России.

По его словам, это поможет владельцам бизнеса "сохранить собственность, избежать развала компаний, а также продолжить производство".

сейчас более 200 компаний со всего мира ушли с российского рынка из-за войны, которую рашисты начали против Украины. Повторное и более массовое вторжение войск оккупанта началось 24 февраля 2022 года. Стране пророчат дефолт и деградацию экономики до уровня девяностых.