McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen: Россия думает о национализации компаний, покинувших рынок

21 марта 2022 , 14:02
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Идею национализировать производственные мощности компаний, которые заявили о выходе с российского рынка, одной из первых озвучила пропагандистка Скабеева. Похоже, ее подхватили власти страны-террористки.

Согласно данным российских средств массовой информации, которые пишут о технологиях и науке, кандидатами на национализацию являются 60 компаний. Подробнее далее рассказывает 24 канал.

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Что известно

  • Помимо уже упомянутых Mcdonald's, IKEA, Apple, Volkswagen в список попали Microsoft, Toyota, IBM, Shell, Porsche, H&M и другие.
  • Этот список кандидатов постоянно расширяют, а работают над ним, в том числе правоохранительные органы, Министерство промышленности и торговли, Роспотребнадзор.
  • Все представительства могут потенциально перейти под управление государства.
  • Глава горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин считает "адекватной мерой" предложение ввести внешнее управление на предприятиях, которые решили уйти из России.
  • По его словам, это поможет владельцам бизнеса "сохранить собственность, избежать развала компаний, а также продолжить производство".
Напомним, сейчас более 200 компаний со всего мира ушли с российского рынка из-за войны, которую рашисты начали против Украины. Повторное и более массовое вторжение войск оккупанта началось 24 февраля 2022 года. Стране пророчат дефолт и деградацию экономики до уровня девяностых.
Автор: Олександр Гайдамашко