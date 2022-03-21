McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen: Россия думает о национализации компаний, покинувших рынок
21 марта 2022 , 14:02Читати новину українською
Идею национализировать производственные мощности компаний, которые заявили о выходе с российского рынка, одной из первых озвучила пропагандистка Скабеева. Похоже, ее подхватили власти страны-террористки.
Согласно данным российских средств массовой информации, которые пишут о технологиях и науке, кандидатами на национализацию являются 60 компаний. Подробнее далее рассказывает 24 канал.
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Что известно
- Помимо уже упомянутых Mcdonald's, IKEA, Apple, Volkswagen в список попали Microsoft, Toyota, IBM, Shell, Porsche, H&M и другие.
- Этот список кандидатов постоянно расширяют, а работают над ним, в том числе правоохранительные органы, Министерство промышленности и торговли, Роспотребнадзор.
- Все представительства могут потенциально перейти под управление государства.
- Глава горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин считает "адекватной мерой" предложение ввести внешнее управление на предприятиях, которые решили уйти из России.
- По его словам, это поможет владельцам бизнеса "сохранить собственность, избежать развала компаний, а также продолжить производство".