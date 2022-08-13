Maxar выведет в космос 14 спутников для отслеживания запусков ракет в реальном времени

Компания Maxar Technologies, производящая зонды для слежения за Землей, поможет создать новую американскую спутниковую систему предупреждения о ракетном нападении. Сателлиты, предназначенные для обнаружения запусков ракет, планируют вывести на орбиту планеты уже в 2025 году.

Выведенные на околоземную орбиту 14 спутников слежения станут частью инфраструктуры Агентства космического развития (SDA). Об этом Maxar объявила во вторник, 9 августа.

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Спутники будут изготовлены к 2024 году для компании L3Harris Technologies, которая вместе с Northrop Grumman строит первые два этапа группировки SDA. Заявление Maxar касается второй партии спутников, которую L3Harris планирует запустить в 2025 году.

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Официальные лица Maxar заявили, что спутники на низкой околоземной орбите помогут достичь целей группировки SDA, заключающихся в "обеспечении ограниченной глобальной индикации, предупреждении и отслеживании обычных и передовых ракетных угроз, включая гиперзвуковые ракетные системы".

Гиперзвуковое оружие, двигающееся со скоростью 5 Махов или более, является одной из главных целей Соединенных Штатов и международных партнеров. В июне американская программа гиперзвуковой противоракетной обороны сузила область разработки гиперзвуковой системы до двух прототипов, изготовленных Northrop Grumman и Raytheon Missiles.

Конгресс выделил дополнительные 550 миллионов долларов в 2022 финансовом году для ускорения разработки Tranche 1, второго набора сателлитов. Решение было принято на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая и их разработок гиперзвукового оружия. До этого сейчас Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) разрабатывает программу перехвата гиперзвуковых ракет.

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Как будет работать система мониторинга запусков ракет

Система отслеживания ракет SDA сейчас разрабатывает уровень отслеживания Tranche 1, который обновит Tranche 0 – первый набор из 28 спутников, которые будут запущены вместе с SpaceX в сентябре.

Для Tranche 0 восемь спутников слежения будут использоваться для обнаружения угроз и отправки информации на другие 20 спутников отслеживания, которые могут отправлять полученные данные на военную платформу.

Tranche 1 также будет включать 28 инфракрасных сенсорных спутников, стоимость которых сейчас оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Он станет первым набором спутников для таргетинга на гиперзвуковые маневренные аппараты Китая и России.