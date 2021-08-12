Материалы, которые изменяют свои свойства в ответ на определенные стимулы – это очень перспективная технология. Она может понадобиться чуть ли не везде: от космонавтики и армии, до медицины и построения мостов. Ученые из Сингапурского технологического университета и Калифорнийского технологического института провели ряд опытов. Это позволило им создать материал, который похож на кольчугу и может быть гибким или твердым по желанию пользователя.

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Новый материал может изменять жесткость по желанию владельца: смотреть видео онлайн

Подробнее об инновационной разработке международной команды ученых

Команда ученых давно работала над материалом, который мог бы изменять жесткость при необходимости. Примером из массовой культуры является плащ Бэтмена из трилогии "Бэтмен", который в целом гибок, но его можно сделать жестким по желанию.

Вдохновившись древними кольчугами, мы использовали пластиковые полые частицы, которые сцеплены друг с другом, чтобы повысить жесткость наших регулируемых тканей,

– говорят ученые.

Но сегменты материала представляют собой не кольца, как в кольчугах, а восьмигранник — октаэдр.

Эти октаэдры были напечатаны на 3D-принтере из нейлонового пластика. Сформированная кольчуга помещается в своеобразный пакет, из которого откачивается воздух. Наличие вакуума сделало материал очень жестким.

Чтобы провести аналогию, то вспомните пачку молотого кофе. Она твердая словно кирпич. Но стоит впустить воздух, как пачка сразу становится мягче. Еще лучшее сравнение приводят сами ученые – пачка с рисом. Пока в ней вакуум, то рисовые зернышки прочно прилегают друг к другу.

Сцепленные друг с другом октаэдры в пластиковом мешочке показали невероятную прочность. Например, такая плоская структура может выдерживать вес, который в 50 раз больше ее собственного веса. Научная команда экспериментирует с другими материалами, пробуя делать октаэдры, например, из алюминия.

Ученые уверяют, что этот метариал, жесткость которого можно регулировать и подстраивать под собственные нужды, очень перспективный. Из него можно строить даже мосты, использовать в качестве бронежилетов или с медицинскими целями.

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