Для проекта с помощью методов машинного обучения и кластерного анализа изучили мемы, которые публиковали на Reddit с 2011 по 2020 год. Оценивали их развитие, энтропию и сложность.
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Результаты
В работе математики опирались на эволюционную теорию Ричарда Докинза и исследовали мемы по трем элементам:
- репликации (использование общего шаблона),
- вариации (регулярное изменение шаблонов),
- отбора (конкуренция за внимание пользователей).
Прежде всего ученые распределили все мемы на кластеры вокруг шаблонов, на основе которых они создавались. В пределах одного кластера все изображения были похожи на исходный шаблон. Всего вышло четыре группы: две с животными, одна с людьми и последняя, куда вошло все остальное. Выяснилось, что с популярностью шаблона связаны время жизни мема и частота создания новых.
Также Ученые выяснили, что время жизни одного шаблона коррелирует с его популярностью. С ней же связана и быстрота придумывания новых мемов. Например, в маленьких кластерах скорость появления новых мемов может составлять сотни месяцев, а у крупных — не более трех-четырех месяцев.
В конце концов, ученые пришли к выводу, что во всех сообществах на Reddit, которые изучались, среднегодовая сложность мемов возрастает. Исследователи полагают, что это отражает формирование мемов как метамов. Усложнение этого метаязыка связано с формированием диалектов, которые будут понятны только внутри отдельных групп и непонятны для других пользователей Интернета.