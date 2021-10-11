Для проекта с помощью методов машинного обучения и кластерного анализа изучили мемы, которые публиковали на Reddit с 2011 по 2020 год. Оценивали их развитие, энтропию и сложность.

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Результаты

В работе математики опирались на эволюционную теорию Ричарда Докинза и исследовали мемы по трем элементам:

репликации (использование общего шаблона),

вариации (регулярное изменение шаблонов),

отбора (конкуренция за внимание пользователей).

Прежде всего ученые распределили все мемы на кластеры вокруг шаблонов, на основе которых они создавались. В пределах одного кластера все изображения были похожи на исходный шаблон. Всего вышло четыре группы: две с животными, одна с людьми и последняя, куда вошло все остальное. Выяснилось, что с популярностью шаблона связаны время жизни мема и частота создания новых.

Исследователям удалось отследить, как рождаются новые мемы. Оказалось, что число новых растет со временем по экспоненциальному закону. Каждые шесть месяцев число мемов удваивается.

Также Ученые выяснили, что время жизни одного шаблона коррелирует с его популярностью. С ней же связана и быстрота придумывания новых мемов. Например, в маленьких кластерах скорость появления новых мемов может составлять сотни месяцев, а у крупных — не более трех-четырех месяцев.

В конце концов, ученые пришли к выводу, что во всех сообществах на Reddit, которые изучались, среднегодовая сложность мемов возрастает. Исследователи полагают, что это отражает формирование мемов как метамов. Усложнение этого метаязыка связано с формированием диалектов, которые будут понятны только внутри отдельных групп и непонятны для других пользователей Интернета.