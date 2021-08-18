Mastercard планирует полностью отказаться от магнитной ленты на своих карточках: когда и зачем

Международная платежная система Mastercard анонсировала переход к новому стандарту банковских карт – без магнитной ленты. Отказ он устаревшей технологии будет постепенным.

Процесс начнется в 2024 году с Европы. В США несколько позже – с 2027 года. Связано это с тем, что Штаты традиционно медленнее внедряют новые технологии, связанные с финансами и банками.

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Прощайте, магнитные ленты

С 2024 года магнитная полоса больше не будет требоваться для новых карт, которые выпускаются в Европе. Сегодня это является обязательным условием.

Как пишет источник, это закономерное движение отрасли к более безопасным и удобным альтернативам, таким как чипы и бесконтактные платежи. Более того, сами чипы также со временем улучшаются, чтобы предложить лучший уровень безопасности для клиентов.

Популярность бесконтактных платежей по всему миру неравномерна. Например, в США, как уже упоминалось, пользователи почему-то не так охотно принимают новые технологии, как в постсоветских странах. Однако цифры постоянно растут, и пандемия значительно этому способствует.

Завершить переход планируют к 2029 году. И уже к 2033 году, как ожидается, у Mastercard не должно остаться ни одной карты с магнитной лентой. Вероятно, от магнитных лент откажутся и другие платежные системы.

Напомним, магнитные полосы на картах появились в 60-х годах прошлого века и были приняты как общемировой стандарт. Позже, в девяностых, начали внедрять чипы EMV.