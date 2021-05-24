Массовое восстановление лесов не поможет против климатических изменений – исследователи

В то время, когда экоактивисты и экологи выступают за массовую посадку деревьев для очистки атмосферы от углекислого газа и предотвращения климатических изменений, исследователи из США пришли к выводу, что эти меры не способны спасти ситуацию. По их словам, это нельзя считать альтернативой прямому сокращению эмиссии углекислого газа.

"Мы не можем вырваться из климатического кризиса, сажая деревья", – сказал Дэвид Бреширс из Университета Аризоны. По его мнению, вместо того чтобы выбрасывать деньги на посадку новых деревьев, лучше сосредоточить усилия на сохранении здоровья тех, которые остались, чтобы они продолжали служить углеродными "ловушками", поглощая СО 2 путем фотосинтеза и накапливая его в стволах и почве. Параллельно с этим следует сокращать эмиссию насколько это возможно.

Интересно Huawei и Viber расширят партнерство после успеха мессенджера в AppGallery

Что делать человечеству

Сохранение здоровья деревьев требует нового подхода к ведению лесного хозяйства. Следует понимать, что растительный покров планеты неизбежно будет меняться. Лесные пожары и засухи будут становиться все частым явлением из-за изменения климата. В то же время продолжится вырубка лесов, особенно в тропиках.

Посадка деревьев очень привлекательна для некоторых "зеленых" активистов, потому что это просто и дешево. Но это как черпать воду дырявым ведром: хотя увеличение количества деревьев действительно замедляет наступающее потепление, мы одновременно теряем деревья из-за этого потепления,

– уверен Бреширс.