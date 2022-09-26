В Словакии обнаружили массовое захоронение людей без черепов эпохи неолита

Археологи обнаружили в Словакии массовые захоронения людей, умерших около 5250-4950 годов до нашей эры. В траншее они раскопали многочисленные кости, принадлежавшие по меньшей мере 35 людям, многие из которых были подростками. Ученые обратили внимание, что среди этих останков был только один череп.

Совместная экспедиция Института археологии Словацкой академии наук и Кильского университета под руководством доктора Ивана Хебена седьмой сезон исследует один из крупнейших комплексов поселений каменного века в Центральной Европе, обнаруженный в небольшом городке Врабле на юге Словакии.

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Эту памятку, занимающую площадь около 50 гектаров, археологи датируют примерно 5250-4950 годами до нашей эры, то есть эпохой неолита. Подробная геофизическая съемка поселения позволила обнаружить остатки более 300 длинных домов. При этом, по оценкам исследователей, на каждом отдельном этапе существования поселения количество таких жилых построек могло достигать 50-70 штук. Кроме того, поселение окружал ров и частокол.



Очищен план одного из въездов в поселение / И. Чебен, AU SAV

Археологи отметили, что уже в прошлые сезоны они находили в поселении захоронение. Однако в этом году они раскопали траншею, в которой находилось большое скопление человеческих костей. По оценкам исследователей, в ней находились останки не менее 35 человек. По словам антрополога Зузаны Гукелева из Института археологии Словацкой академии наук, тела умерших сначала похоронили в разных положениях, например, лежа на спине, на животе, на боку и в позе лягушки. Она отметила, что почти у всех этих людей отсутствуют черепа – археологи нашли только один, принадлежавший ребенку. По предварительным оценкам, многие из этих людей были подростками.



Постепенное раскапывание скелетов M. Ruttkay, AU SAV

Посредством дополнительных исследований ученые рассчитывают выяснить, почему все эти люди оказались в общей могиле. Возможно, они стали жертвами массового насилия, вспыхнувшей эпидемии или их принесли в жертву в рамках ритуала. Исследователи намерены также выяснить, как генетически связаны эти люди, а также установить, когда они лишились черепов. Кроме этого массового захоронения, археологи обнаружили просверленный человеческий зуб, который мог быть частью какого-нибудь амулета.

Другие похожие раскопки

Старые массовые захоронения, в которых находят жертвы эпидемий, ритуального убийства, или других подобных событий встречаются довольно редко. В Европе известны подобные объекты, относящиеся к эпохе неолита.

Так, в Германии во время раскопок в Тальгайме археологи обнаружили яму длиной примерно в три метра, в которой находились останки 18 взрослых и 16 детей, погибших насильственной смертью, о чем свидетельствуют многочисленные травмы. Этот объект принадлежит представителям культуры линейно-ленточной керамики и датируется примерно 4900-4800 годами до нашей эры.

Другой пример массового захоронения (Аспарн-Шлетц), принадлежащий этой же культуре, археологи обнаружили в Австрии. Там в окружающем поселении рве исследователи нашли останки 67 человек, убитых около 5207-4849 годов до нашей эры.

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