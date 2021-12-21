Если вы думаете, что вымирание динозавров – это ужасно, то вы, вероятно, не слышали о самом массовом вымирании в истории Земли. Примерно 251,4 миллиона лет назад произошло Массовое пермское вымирание, которое стало причиной исчезновения 96% морских видов, 83% насекомых и 73% наземных позвоночных. Теперь, вероятно, ученые узнали еще одну причину этого трагического события.

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Иллюстрация начального периода пермского вымирания / Фото Sci-News

Новая обнаруженная причина пермского вымирания

Ученые понимают, что одной причины того, что вымерло такое огромное количество животных недостаточно. Очевидно, что состоялась целая цепочка катастрофических событий: от цветения водорослей и извержения вулканов, которые, вероятно, сделали главный вклад в вымирание. Но ученые не прекращают поиски и других вероятных причин и механизмов трагедии.

Одной из загадок было то, как сильная жара, которую вызвал парниковый эффект из-за извержения вулканов, убивала живые организмы. Исследования показывают, что высокие температуры ускорили метаболизм микробов, которые продлевали вымирание во временных рамках.

Подробнее о смертоносных микроорганизмах

Многочисленные смерти различных видов животных вызвали дефицит кислорода в океанах, ведь он был "потерян" во время процесса гниения. Из-за этого погибало еще больше животных, ведь им нечем было дышать. Вероятно, в условиях дефицита кислорода некоторые микробы начали "дышать" сульфатом, выделяя при этом H2S – сероводород, который является зловонным и очень ядовитым газом.

Сероводород, конечно, убивал еще больше организмов, преимущественно морских, усиливая и без того катастрофическое вымирание. Экосистеме потребовался не один миллион лет, чтобы восстановиться после Массового пермского вымирания.