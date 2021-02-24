Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО зафиксировал попытки распространения вредных документов через Систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти (СЭВ ОИВ).

Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов. Дело в том, что именно с помощью этой системы осуществляют документооборот в большинстве органов государственной власти.

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Детали массовой кибератаки

Вредные документы содержали макрос. Тот во время открытия файлов скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером.

В СНБО эту кибератаку связывают с одной из хакерских шпионских группировок из России. Об этом свидетельствуют способы и средства реализации кибератаки.

По сценарию атака относится к так называемым supply chain attack. То есть, атака на цепочку поставок.

Во время таких атак нападающие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и ​​сервисах, которые она использует.

Кстати СБУ разоблачила транснациональную хакерскую группировку

Самые известные и масштабные атаки типа supply chain attack:

NotPetya – направлена ​​на повреждение украинской инфраструктуры в 2017 году.

Solorigate – шпионская кибероперация Российской Федерации 2020 – 2021 годов, которую сейчас расследуют в США.

В этих случаях вредоносный программный код распространялся через распространенное программное обеспечение (M.E.Doc в Украине и продукты Solarwinds в США). Оно было скомпрометировано нападающими.

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