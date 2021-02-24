В СНБО зафиксировали кибератаку из России: пострадала система документооборота госорганов
Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО зафиксировал попытки распространения вредных документов через Систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти (СЭВ ОИВ).
Источник:Пресс-служба СНБО
Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов. Дело в том, что именно с помощью этой системы осуществляют документооборот в большинстве органов государственной власти.
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Детали массовой кибератаки
- Вредные документы содержали макрос. Тот во время открытия файлов скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером.
- В СНБО эту кибератаку связывают с одной из хакерских шпионских группировок из России. Об этом свидетельствуют способы и средства реализации кибератаки.
- По сценарию атака относится к так называемым supply chain attack. То есть, атака на цепочку поставок.
- Во время таких атак нападающие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и сервисах, которые она использует.
Кстати СБУ разоблачила транснациональную хакерскую группировку
Самые известные и масштабные атаки типа supply chain attack:
- NotPetya – направлена на повреждение украинской инфраструктуры в 2017 году.
- Solorigate – шпионская кибероперация Российской Федерации 2020 – 2021 годов, которую сейчас расследуют в США.
- В этих случаях вредоносный программный код распространялся через распространенное программное обеспечение (M.E.Doc в Украине и продукты Solarwinds в США). Оно было скомпрометировано нападающими.
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