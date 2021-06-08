По данным ресурса Downdetector, десятки интернет-ресурсов столкнулись с масштабными сбоями в работе. Пользователи сообщают о проблемах с доступом и работой сайтов во всем мире.

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Причина массового сбоя в работе сайтов

Менеджер по продуктам Financial Times прокомментировал ситуацию со сбоем изданию TechCrunch, отметив, что причиной является сбой у Fastly, популярного провайдера CDN. Компания Fastly подтвердила сбой.

В настоящее время мы изучаем возможное влияние на производительность наших услуг CDN,

– заявили в компании.



Небольшой перечень сайтов, которые не работают из-за масштабного сбоя / Фото 24 канала

Сегодняшняя проблема не ограничивается, в частности, центром обработки данных. Fastly называет это "глобальным нарушением в работе CDN", и похоже, что это влияет на глобальную сеть компании.



Страны, где не работают десятки сайтов из-за сбоя Fastly / Фото TechCrunch

Когда решат проблему

В Fastly отметили, что специалисты компании уже занимаются расследованием инцидента и решением проблемы, а некоторые сайты постепенно возвращаются к нормальной работе. Когда проблему решат полностью – неизвестно, однако следить за этим можно на специальной статус-странице Fastly по этой ссылке.

Почему сбой настолько масштабный

Сети доставки контента (CDN) являются ключевой частью инфраструктуры интернета. Эти компании используют глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов.

CDN действуют как прокси-серверы и кэшируют некоторые данные как можно ближе к конечному пользователю. Например, медиаконтент часто кэшируется на ближайшем к вам сервере CDN, поэтому его не нужно загружать на исходный сервер каждый раз, когда пользователь загружает веб-страницу.