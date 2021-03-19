Масштабный сбой в Facebook: не работают также Instagram и WhatsApp
В пятницу вечером пользователи столкнулись со сложностями в работе сервисов компании Facebook. Говорится о проблемах с соцсетью Facebook, сервисом Instagram и мессенджером WhatsApp.
Источник:24 канал
В частности о проблемах с доступом к соцсети отчитались 87% пользователей, еще 13 процентов испытывают проблемы с входом.
К теме Сбой в Google: сервис не работает в Украине и Европе
Сложности в работе сервисов Facebook наблюдаются преимущественно в европейских странах, в том числе и в Украине. Вместе с соцсетью Facebook не работает и приложение Facebook Messenger.
Карта сбоев Facebook по данным Downdetector / Скриншот 24 канал
Стоит отметить, что хотя пользователи и отчитываются о проблемах с сервисами Facebook, больше всего жалоб поступает именно на работу соцсети. Почему именно возникли проблемы с доступом к сервисам Facebook пока неизвестно. Нет также информации о том, когда привычная работа сайтов и приложений будет восстановлена.
Поделиться новостью