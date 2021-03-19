В пятницу вечером пользователи столкнулись со сложностями в работе сервисов компании Facebook. Говорится о проблемах с соцсетью Facebook, сервисом Instagram и мессенджером WhatsApp.

В частности о проблемах с доступом к соцсети отчитались 87% пользователей, еще 13 процентов испытывают проблемы с входом.

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Сложности в работе сервисов Facebook наблюдаются преимущественно в европейских странах, в том числе и в Украине. Вместе с соцсетью Facebook не работает и приложение Facebook Messenger.

Карта сбоев Facebook по данным Downdetector / Скриншот 24 канал

Стоит отметить, что хотя пользователи и отчитываются о проблемах с сервисами Facebook, больше всего жалоб поступает именно на работу соцсети. Почему именно возникли проблемы с доступом к сервисам Facebook пока неизвестно. Нет также информации о том, когда привычная работа сайтов и приложений будет восстановлена.